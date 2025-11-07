El Rally Cordobés se corre en Río Tercero y Almafuerte

Una joven de 26 años murió atropellada por un auto que se dio a la fuga
El siniestro ocurrió en la mañana de este sábado en calle 46, entre la 17 y 18, de Colonia Caroya.
Pondrá 77 puntos en juego, antes del Gran Premio que cerrará la temporada. Miguel Patat, Santiago Cavello, Santiago Baldo y Matías Cardano llegan en los podios.DEPORTE07 de noviembre de 2025
Río Tercero. El Rally de Almafuerte y Río Tercero, penúltima fecha del campeonato provincial, se disputa hasta el domingo con epicentro en estas ciudades del Departamento Tercero Arriba.
Tiene como condimentos adicionales, la graduación de coeficiente 2 y un premio de puntos extras por presentismo. Por lo tanto, pondrá en juego 77 unidades para el ideal.
Para Almafuerte, será la 3ª edición de la carrera, en tanto que Río Tercero trepará a la 25ª versión.
Ambas proponen el retorno de una superficie emblemática para el desarrollo de esta categoría. Caminos que fueron adoptados en competencias internacionales, vados históricos, lomos trascendentales, pisos cambiantes y toda la magia que envuelve a la zona de la carrera, la convierte en excepcional.
La expectativa que ha generado se traducirá en la cantidad y calidad de sus protagonistas.
De nuestra zona, llegan con aspiraciones importantes los pilotos Miguel Patat, líder de la categoría MR, a solo 7 puntos por encima de su escolta; y Santiago Baldo, que en la R5 está segundo.
Entre los navegantes, Santiago Cavello es cómo líder en la N2, con 52 puntos de ventaja al segundo; y Matías Cardano, en la MR, está tercero.
También participarán Alex Ruíz, navegando a Pablo Eli en un Ford Fiesta de la N1M y Gabriel Visintini, en la butaca derecha del Ford Ka de la N1 que conduce Marcos Rodríguez.
07-11-2025
La medida guarda relación con un procedimiento realizado el pasado 4 de noviembre por la Policía de Córdoba, durante un control vehicular en Ruta Nacional 9 Km 747.
Estará a cargo del el Arq. Antonio Sabatté. Hablará este sábado a las 11, en la Biblioteca de la Estancia de Jesús María- Museo Jesuítico Nacional.
Será este sábado a las 19:30, con entrada gratuita. Se presentarán el Coro Meridional y el grupo vocal Fuga2.
Es una jornada impulsada por la Pastoral de Adicciones de la Parroquia Ntra. Sra. de Monserrat, que se hará este domingo en el Parque Forgiarini de Guyón.
La continuidad de la Liga Argentina de Básquetbol Masculino tendrá entre sus escenarios al Bochas Sport Club. Este domingo jugará ante Amancay.
Los equipos que participan en el Torneo Regional Amateur ya jugaron partidos y este domingo, a las 19, se enfrentarán Deportivo Colón y Bochas Sport Club.
Por una nueva fecha de la Liga Nacional Femenina, en condición de local, el equipo femenino sufrió una nueva derrota.