El Rally Cordobés se corre en Río Tercero y Almafuerte

Pondrá 77 puntos en juego, antes del Gran Premio que cerrará la temporada. Miguel Patat, Santiago Cavello, Santiago Baldo y Matías Cardano llegan en los podios.

Río Tercero. El Rally de Almafuerte y Río Tercero, penúltima fecha del campeonato provincial, se disputa hasta el domingo con epicentro en estas ciudades del Departamento Tercero Arriba.

Tiene como condimentos adicionales, la graduación de coeficiente 2 y un premio de puntos extras por presentismo. Por lo tanto, pondrá en juego 77 unidades para el ideal.

Para Almafuerte, será la 3ª edición de la carrera, en tanto que Río Tercero trepará a la 25ª versión.

Ambas proponen el retorno de una superficie emblemática para el desarrollo de esta categoría. Caminos que fueron adoptados en competencias internacionales, vados históricos, lomos trascendentales, pisos cambiantes y toda la magia que envuelve a la zona de la carrera, la convierte en excepcional.

La expectativa que ha generado se traducirá en la cantidad y calidad de sus protagonistas.

De nuestra zona, llegan con aspiraciones importantes los pilotos Miguel Patat, líder de la categoría MR, a solo 7 puntos por encima de su escolta; y Santiago Baldo, que en la R5 está segundo.

Entre los navegantes, Santiago Cavello es cómo líder en la N2, con 52 puntos de ventaja al segundo; y Matías Cardano, en la MR, está tercero.

También participarán Alex Ruíz, navegando a Pablo Eli en un Ford Fiesta de la N1M y Gabriel Visintini, en la butaca derecha del Ford Ka de la N1 que conduce Marcos Rodríguez.

