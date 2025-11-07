Charla sobre “Patrimonio construido: Dimensiones y criterios”07 de noviembre de 2025
Estará a cargo del el Arq. Antonio Sabatté. Hablará este sábado a las 11, en la Biblioteca de la Estancia de Jesús María- Museo Jesuítico Nacional.
Es una jornada impulsada por la Pastoral de Adicciones de la Parroquia Ntra. Sra. de Monserrat, que se hará este domingo en el Parque Forgiarini de Guyón.07 de noviembre de 2025
Colonia Caroya. La Pastoral de Adicciones de la Parroquia Ntra. Sra. de Monserrat realizará una jornada de actividades recreativas, en materia de prevención y concienciación del consumo problemático, dirigida a la familia, niños, niñas y jóvenes- Se hará este domingo, de 15 a 19, en el Parque María Rosa Flogliarini de Guyón, ubicado en Av. San Martín y Calle 10, con entrada libre y gratuita.
Habrá un escenario central, con música en vivo, danza y un circuito de propuestas de las más diversas, las cuales incluirán deportes, juegos y charlas relacionadas a la prevención de adicciones.
También se darán charlas sobre oficios, relativas a tecnología, producción audiovisual, fotografía, trabajo en madera, entre otros.
Además, se presentarán expresiones artísticas, tales como espacios literarios, con cuentacuentos; teatro, manualidades, entre otros.
El espíritu del evento apunta a la promoción de la vida humana en todas sus etapas; la promoción de la libertad como camino y como capacidad para hacer el bien y conquistar la felicidad con la convicción de que la verdadera alegría es fruto de una vida con sentido y en clave de servicio, como ejes fundamentales.
El pasado miércoles, el Concejo Deliberante de la ciudad aprobó por unanimidad la Declaración de Interés Cultural y Comunitaria de la jornada “Zona Liberada para la Alegría”.
07-11-2025
Estará a cargo del el Arq. Antonio Sabatté. Hablará este sábado a las 11, en la Biblioteca de la Estancia de Jesús María- Museo Jesuítico Nacional.
Será este sábado a las 19:30, con entrada gratuita. Se presentarán el Coro Meridional y el grupo vocal Fuga2.
Es una jornada impulsada por la Pastoral de Adicciones de la Parroquia Ntra. Sra. de Monserrat, que se hará este domingo en el Parque Forgiarini de Guyón.