Colonia Caroya. La Pastoral de Adicciones de la Parroquia Ntra. Sra. de Monserrat realizará una jornada de actividades recreativas, en materia de prevención y concienciación del consumo problemático, dirigida a la familia, niños, niñas y jóvenes- Se hará este domingo, de 15 a 19, en el Parque María Rosa Flogliarini de Guyón, ubicado en Av. San Martín y Calle 10, con entrada libre y gratuita.

Habrá un escenario central, con música en vivo, danza y un circuito de propuestas de las más diversas, las cuales incluirán deportes, juegos y charlas relacionadas a la prevención de adicciones.

También se darán charlas sobre oficios, relativas a tecnología, producción audiovisual, fotografía, trabajo en madera, entre otros.

Además, se presentarán expresiones artísticas, tales como espacios literarios, con cuentacuentos; teatro, manualidades, entre otros.

El espíritu del evento apunta a la promoción de la vida humana en todas sus etapas; la promoción de la libertad como camino y como capacidad para hacer el bien y conquistar la felicidad con la convicción de que la verdadera alegría es fruto de una vida con sentido y en clave de servicio, como ejes fundamentales.

El pasado miércoles, el Concejo Deliberante de la ciudad aprobó por unanimidad la Declaración de Interés Cultural y Comunitaria de la jornada “Zona Liberada para la Alegría”.

07-11-2025