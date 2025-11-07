Encuentro Coral en la Estancia de Caroya

Charla sobre “Patrimonio construido: Dimensiones y criterios”07 de noviembre de 2025
Estará a cargo del el Arq. Antonio Sabatté. Hablará este sábado a las 11, en la Biblioteca de la Estancia de Jesús María- Museo Jesuítico Nacional.
Será este sábado a las 19:30, con entrada gratuita. Se presentarán el Coro Meridional y el grupo vocal Fuga2.07 de noviembre de 2025
Colonia Caroya. La Municipalidad invita a un Encuentro Coral que se hará este sábado en la Capilla de la Estancia Jesuítica de Caroya.
Comenzará a las 19:30 y será con entrada gratuita.
Se presentarán el Coro Meridional, agrupación vocacional de larga trayectoria, dirigida por el Maestro Gustavo Maldino, que hará un repertorio clásico, popular latinoamericano y universal; y el grupo vocal Fuga2, dirigido por Alejandro Pittis.
Es una jornada impulsada por la Pastoral de Adicciones de la Parroquia Ntra. Sra. de Monserrat, que se hará este domingo en el Parque Forgiarini de Guyón.