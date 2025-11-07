Encuentro Coral en la Estancia de Caroya

Colonia Caroya. La Municipalidad invita a un Encuentro Coral que se hará este sábado en la Capilla de la Estancia Jesuítica de Caroya.

Comenzará a las 19:30 y será con entrada gratuita.

Se presentarán el Coro Meridional, agrupación vocacional de larga trayectoria, dirigida por el Maestro Gustavo Maldino, que hará un repertorio clásico, popular latinoamericano y universal; y el grupo vocal Fuga2, dirigido por Alejandro Pittis.

07-11-2025