Encuentro Coral en la Estancia de Caroya

Será este sábado a las 19:30, con entrada gratuita. Se presentarán el Coro Meridional y el grupo vocal Fuga2.

07 de noviembre de 2025
Encuentro de Coros CC

Colonia Caroya. La Municipalidad invita a un Encuentro Coral que se hará este sábado en la Capilla de la Estancia Jesuítica de Caroya.

Comenzará a las 19:30 y será con entrada gratuita. 

Se presentarán el Coro Meridional, agrupación vocacional de larga trayectoria, dirigida por el Maestro Gustavo Maldino, que hará un repertorio clásico, popular latinoamericano y universal; y el grupo vocal Fuga2, dirigido por Alejandro Pittis.

07-11-2025

Último momento
Zona liberada para la alegría

“Zona Liberada para la Alegría”

07 de noviembre de 2025

Es una jornada impulsada por la Pastoral de Adicciones de la Parroquia Ntra. Sra. de Monserrat, que se hará este domingo en el Parque Forgiarini de Guyón.

Síntesis del día