El Básquetbol de primera llega al Lote XV

Una joven de 26 años murió atropellada por un auto que se dio a la fuga
El siniestro ocurrió en la mañana de este sábado en calle 46, entre la 17 y 18, de Colonia Caroya.
La continuidad de la Liga Argentina de Básquetbol Masculino tendrá entre sus escenarios al Bochas Sport Club. Este domingo jugará ante Amancay.DEPORTE07 de noviembre de 2025
Colonia Caroya. Bochas Sport Club recibirá el domingo, a las 20:30, a Amancay Club de La Rioja, por la segunda fecha de la Liga Argentina de Básquetbol Masculino.
Será el debut del equipo como local. Cabe recordar que en la primera fecha se impuso como visitante a Sportivo Suardi. Lo derrotó por 92 a 90, en tiempo suplementario.
Por su parte, la visita llega tras ser vencido por Hindú Club por 76-69, en el encuentro disputado este viernes por la noche.
El femenino
Por su parte, el flamante equipo del lote XV que participa de la Liga Argentina Femenina jugará este sábado, a las 20, en Río Cuarto, donde visitará a Gorriones.
07-11-2025
El siniestro ocurrió en la mañana de este sábado en calle 46, entre la 17 y 18, de Colonia Caroya.
La medida guarda relación con un procedimiento realizado el pasado 4 de noviembre por la Policía de Córdoba, durante un control vehicular en Ruta Nacional 9 Km 747.
Estará a cargo del el Arq. Antonio Sabatté. Hablará este sábado a las 11, en la Biblioteca de la Estancia de Jesús María- Museo Jesuítico Nacional.
Será este sábado a las 19:30, con entrada gratuita. Se presentarán el Coro Meridional y el grupo vocal Fuga2.
Es una jornada impulsada por la Pastoral de Adicciones de la Parroquia Ntra. Sra. de Monserrat, que se hará este domingo en el Parque Forgiarini de Guyón.
Pondrá 77 puntos en juego, antes del Gran Premio que cerrará la temporada. Miguel Patat, Santiago Cavello, Santiago Baldo y Matías Cardano llegan en los podios.
Los equipos que participan en el Torneo Regional Amateur ya jugaron partidos y este domingo, a las 19, se enfrentarán Deportivo Colón y Bochas Sport Club.
Por una nueva fecha de la Liga Nacional Femenina, en condición de local, el equipo femenino sufrió una nueva derrota.