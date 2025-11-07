El Básquetbol de primera llega al Lote XV

Colonia Caroya. Bochas Sport Club recibirá el domingo, a las 20:30, a Amancay Club de La Rioja, por la segunda fecha de la Liga Argentina de Básquetbol Masculino.

Será el debut del equipo como local. Cabe recordar que en la primera fecha se impuso como visitante a Sportivo Suardi. Lo derrotó por 92 a 90, en tiempo suplementario.

Por su parte, la visita llega tras ser vencido por Hindú Club por 76-69, en el encuentro disputado este viernes por la noche.

El femenino

Por su parte, el flamante equipo del lote XV que participa de la Liga Argentina Femenina jugará este sábado, a las 20, en Río Cuarto, donde visitará a Gorriones.

