El Básquetbol de primera llega al Lote XV

La continuidad de la Liga Argentina de Básquetbol Masculino tendrá entre sus escenarios al Bochas Sport Club. Este domingo jugará ante Amancay.

DEPORTE07 de noviembre de 2025
Bochas Básquer masculino 2
Bochas Básquer masculino 2

Colonia Caroya. Bochas Sport Club recibirá el domingo, a las 20:30, a Amancay Club de La Rioja, por la segunda fecha de la Liga Argentina de Básquetbol Masculino.

Será el debut del equipo como local. Cabe recordar que en la primera fecha se impuso como visitante a Sportivo Suardi. Lo derrotó por 92 a 90, en tiempo suplementario.

Por su parte, la visita llega tras ser vencido por Hindú Club por 76-69, en el encuentro disputado este viernes por la noche. 

 

El femenino

Por su parte, el flamante equipo del lote XV que participa de la Liga Argentina Femenina jugará este sábado, a las 20, en Río Cuarto, donde visitará a Gorriones.

07-11-2025

Último momento
Zona liberada para la alegría

“Zona Liberada para la Alegría”

07 de noviembre de 2025

Es una jornada impulsada por la Pastoral de Adicciones de la Parroquia Ntra. Sra. de Monserrat, que se hará este domingo en el Parque Forgiarini de Guyón.

Te puede interesar
Síntesis del día