Una joven de 26 años murió atropellada por un auto que se dio a la fuga

El siniestro ocurrió en la mañana de este sábado en calle 46, entre la 17 y 18, de Colonia Caroya.

08 de noviembre de 2025Ariel RoggioAriel Roggio
Accidente fatal calle 46

Una joven de 26 años murió luego de ser atropellada en la mañana de este sábado en calle 46 al 1800 de Colonia Caroya.

La víctima iba en bicicleta y regresaba de una panadería cercana, cuando fue embestida en la esquina de la calle 17.

El auto involucrado se dio a la fuga, pero varias autopartes, entre ellas el paragolpes delantero, quedaron en el lugar.

Se investiga a través de circuito de cámaras la ubicación del vehículo y se aguarda la presencia de Policía Judicial. 

