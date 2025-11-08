Una joven de 26 años murió atropellada por un auto que se dio a la fuga

Una joven de 26 años murió luego de ser atropellada en la mañana de este sábado en calle 46 al 1800 de Colonia Caroya.

La víctima iba en bicicleta y regresaba de una panadería cercana, cuando fue embestida en la esquina de la calle 17.

El auto involucrado se dio a la fuga, pero varias autopartes, entre ellas el paragolpes delantero, quedaron en el lugar.

Se investiga a través de circuito de cámaras la ubicación del vehículo y se aguarda la presencia de Policía Judicial.