Bochas perdió 60 a 52 ante Fusión Riojana

Por una nueva fecha de la Liga Nacional Femenina, en condición de local, el equipo femenino sufrió una nueva derrota.

DEPORTE03 de noviembre de 2025
Bochas básquet femenino 5

Colonia Caroya. El equipo femenino del Bochas Sport Club enfrentó este lunes a Fusión Riojana, en el estadio José “Pepe”, por una nueva fecha de la Liga Nacional Femenina.

“Las chicas están bien y con ganas; ningún partido es fácil para nosotros; nos quedamos sin nafta ante Quimsa, pero venimos mejorando; los pequeños errores se pagan caro; ojalá se nos pueda dar, por el trabajo que venimos haciendo", afirmó el entrenador Luciano Sarán antes de la competencia ante el equipo de La Rioja.

En el primer tiempo, Bochas terminó abajo por 5 puntos: 28 a 33.

Sin embargo, el equipo visitante se fue alejando en el marcador y el partido terminó en victoria de Fusión Riojana por 60 a 52.

03-11-2025

Último momento
Fiesta del salame típico

Unas 12 mil personas asistieron a la Fiesta del Salame

03 de noviembre de 2025

Para chacinadores, bodegueros, emprendedores y gastronómicos, la convocatoria generó un gran impacto económico. Además, permitió el ingreso de dinero a siete establecimientos educativos de la ciudad, por el cobro de estacionamiento y la rifa.

Te puede interesar
Síntesis del día