Bochas perdió 60 a 52 ante Fusión Riojana

Colonia Caroya. El equipo femenino del Bochas Sport Club enfrentó este lunes a Fusión Riojana, en el estadio José “Pepe”, por una nueva fecha de la Liga Nacional Femenina.

“Las chicas están bien y con ganas; ningún partido es fácil para nosotros; nos quedamos sin nafta ante Quimsa, pero venimos mejorando; los pequeños errores se pagan caro; ojalá se nos pueda dar, por el trabajo que venimos haciendo", afirmó el entrenador Luciano Sarán antes de la competencia ante el equipo de La Rioja.

En el primer tiempo, Bochas terminó abajo por 5 puntos: 28 a 33.

Sin embargo, el equipo visitante se fue alejando en el marcador y el partido terminó en victoria de Fusión Riojana por 60 a 52.

03-11-2025