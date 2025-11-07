Charla sobre “Patrimonio construido: Dimensiones y criterios”07 de noviembre de 2025
Estará a cargo del el Arq. Antonio Sabatté. Hablará este sábado a las 11, en la Biblioteca de la Estancia de Jesús María- Museo Jesuítico Nacional.
Estará a cargo del el Arq. Antonio Sabatté. Hablará este sábado a las 11, en la Biblioteca de la Estancia de Jesús María- Museo Jesuítico Nacional.07 de noviembre de 2025
Jesús María. Este sábado a las 11, en la Biblioteca de la Estancia de Jesús María- Museo Jesuítico Nacional, el Arq. Antonio Sabatté compartirá sus conocimientos sobre las características de las construcciones jesuíticas en Córdoba, abordando las siguientes temáticas:
Las complejidades que hacen al patrimonio como construcción de comunidades, desde donde adoptar criterios para su conservación.
Las dimensiones históricas, simbólicas y materiales abordadas desde la contemporaneidad como situación de lo posible y del legado al futuro.
La ruralidad monumental y modesta en las raíces de nuestro pueblo nación, bienes para el desarrollo social.
La actividad es libre y gratuita, con entrega de certificación.
07-11-2025
Estará a cargo del el Arq. Antonio Sabatté. Hablará este sábado a las 11, en la Biblioteca de la Estancia de Jesús María- Museo Jesuítico Nacional.
Será este sábado a las 19:30, con entrada gratuita. Se presentarán el Coro Meridional y el grupo vocal Fuga2.
Es una jornada impulsada por la Pastoral de Adicciones de la Parroquia Ntra. Sra. de Monserrat, que se hará este domingo en el Parque Forgiarini de Guyón.