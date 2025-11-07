Charla sobre “Patrimonio construido: Dimensiones y criterios”

Jesús María. Este sábado a las 11, en la Biblioteca de la Estancia de Jesús María- Museo Jesuítico Nacional, el Arq. Antonio Sabatté compartirá sus conocimientos sobre las características de las construcciones jesuíticas en Córdoba, abordando las siguientes temáticas:

Las complejidades que hacen al patrimonio como construcción de comunidades, desde donde adoptar criterios para su conservación.

Las dimensiones históricas, simbólicas y materiales abordadas desde la contemporaneidad como situación de lo posible y del legado al futuro.

La ruralidad monumental y modesta en las raíces de nuestro pueblo nación, bienes para el desarrollo social.

La actividad es libre y gratuita, con entrega de certificación.

