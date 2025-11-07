Se completa la fecha 15 de la Liga Regional Colón

Una joven de 26 años murió atropellada por un auto que se dio a la fuga
El siniestro ocurrió en la mañana de este sábado en calle 46, entre la 17 y 18, de Colonia Caroya.
Los equipos que participan en el Torneo Regional Amateur ya jugaron partidos y este domingo, a las 19, se enfrentarán Deportivo Colón y Bochas Sport Club.DEPORTE07 de noviembre de 2025
Toda la zona. El domingo se completa la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Regional Colón de Fútbol con seis partidos.
La actividad de la Primera División comenzará a las 16:40, con el partido más importante de la fecha: A.A. Falucho –cuarto en la tabla- enfrentará a Quirquinchos Verdes -el tercero- en un duelo decisivo para las ambiciones de ambos cuando restan dos fechas para finalizar la fase campeonato.
Cabe recordar que clasificarán a Semifinales los primeros cuatro de la tabla de posiciones.
Colón de Totoral tiene la misma cantidad de puntos que el azulgrana de Jesús María y está quedando afuera de esta instancia por diferencia de goles. A las 17:15 enfrentará a Juventud Agraria Colón.
A las 17:30, San Cayetano recibirá a Santa Elena.
A las 18, Sp. Tirolesa será local ante Parque Guerrero, San Martín frente a 2 de Abril y Alianza con Independiente de Totoral.
En los adelantados por el Torneo Regional Amateur, Quilmes de Villa Allende derrotó como visitante a Sarmiento, por 3 a 0; y el Bochas Sport Club hizo lo propio con Forchieri, por 3 a 2.
Deportivo Colón, puntero del campeonato, tiene fecha libre.
También encabeza las posiciones en la Zona 6 del Amateur. El domingo, a las 19, recibirá al Bochas Sport Club, por la cuarta fecha del grupo A.
El otro líder, Universitario, se medirá contra Ilusión del Norte de Sebastián Elcano.
La medida guarda relación con un procedimiento realizado el pasado 4 de noviembre por la Policía de Córdoba, durante un control vehicular en Ruta Nacional 9 Km 747.
Estará a cargo del el Arq. Antonio Sabatté. Hablará este sábado a las 11, en la Biblioteca de la Estancia de Jesús María- Museo Jesuítico Nacional.
Será este sábado a las 19:30, con entrada gratuita. Se presentarán el Coro Meridional y el grupo vocal Fuga2.
Es una jornada impulsada por la Pastoral de Adicciones de la Parroquia Ntra. Sra. de Monserrat, que se hará este domingo en el Parque Forgiarini de Guyón.
Pondrá 77 puntos en juego, antes del Gran Premio que cerrará la temporada. Miguel Patat, Santiago Cavello, Santiago Baldo y Matías Cardano llegan en los podios.
La continuidad de la Liga Argentina de Básquetbol Masculino tendrá entre sus escenarios al Bochas Sport Club. Este domingo jugará ante Amancay.
Por una nueva fecha de la Liga Nacional Femenina, en condición de local, el equipo femenino sufrió una nueva derrota.