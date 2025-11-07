Se completa la fecha 15 de la Liga Regional Colón

Toda la zona. El domingo se completa la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Regional Colón de Fútbol con seis partidos.

La actividad de la Primera División comenzará a las 16:40, con el partido más importante de la fecha: A.A. Falucho –cuarto en la tabla- enfrentará a Quirquinchos Verdes -el tercero- en un duelo decisivo para las ambiciones de ambos cuando restan dos fechas para finalizar la fase campeonato.

Cabe recordar que clasificarán a Semifinales los primeros cuatro de la tabla de posiciones.

Colón de Totoral tiene la misma cantidad de puntos que el azulgrana de Jesús María y está quedando afuera de esta instancia por diferencia de goles. A las 17:15 enfrentará a Juventud Agraria Colón.

A las 17:30, San Cayetano recibirá a Santa Elena.

A las 18, Sp. Tirolesa será local ante Parque Guerrero, San Martín frente a 2 de Abril y Alianza con Independiente de Totoral.

En los adelantados por el Torneo Regional Amateur, Quilmes de Villa Allende derrotó como visitante a Sarmiento, por 3 a 0; y el Bochas Sport Club hizo lo propio con Forchieri, por 3 a 2.

Deportivo Colón, puntero del campeonato, tiene fecha libre.

También encabeza las posiciones en la Zona 6 del Amateur. El domingo, a las 19, recibirá al Bochas Sport Club, por la cuarta fecha del grupo A.

El otro líder, Universitario, se medirá contra Ilusión del Norte de Sebastián Elcano.

07-11-2025