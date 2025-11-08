Tras dos allanamientos, la FPA secuestró un arma de fuego en Colonia Caroya

Jesús María. En un operativo dirigido por el Ministerio Público Fiscal, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico llevaron a cabo dos allanamientos en un domicilio ubicado en calle Sierra de Guasapampa s/n de B° Sierras y Parque y en otro situado en Pedro Patat (S) Bis al 500, B° IPV.

Durante los procedimientos, el personal de la Fuerza secuestró un revólver calibre .22 y diversos elementos vinculados a la investigación.

La medida guarda relación con un procedimiento realizado el pasado 4 de noviembre por la Policía de Córdoba, durante un control vehicular en Ruta Nacional 9 Km 747. En esa oportunidad, fueron detenidos dos hombres, de 34 y 38 años, e incautaron dosis de cocaína, psicofármacos, dinero, un automóvil y otros elementos de interés.

Por disposición de la Fiscalía de Lucha Contra el Narcotráfico de Jesús María, todo lo secuestrado fue remitido a sede judicial conforme a la Ley Nacional de Estupefacientes.

El hecho del 4 de noviembre.

En un control en la Ruta Nacional 9 Km 743, a la altura de Colonia Caroya, la Policía Caminera controló un VW Bora donde se conducían dos personas.

Desde el interior del rodado incautaron 26,8 gr de clorhidrato de cocaína, 50 pastillas de Clonazepam, 44 comprimidos de Sertralina, 37 comprimidos de Olanzapina, seis teléfonos celulares y el rodado, con la colaboración de personal de la FPA.

Posteriormente, loa aprehendidos junto a lo incautado, fueron trasladados a la comisaría de Jesús María, quedando a disposición de la Justicia.

08-11-2025