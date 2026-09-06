Se completó la fecha siete del Torneo Clausura de la Liga Regional Colón

Toda la zona. El sábado y domingo se jugó la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga Regional Colón “Gastón Oller”.

Por la Zona Norte, en Colonia Caroya se disputó un partido, en la cancha de Deportivo Colón.

En Jesús María, hubo actividad en la cancha de A.A. Falucho.

Zona Norte

A.A. Falucho 5 vs Independiente 3

Bochas Sport Club 1 vs 2 de Abril 1

Colón de Villa del Totoral 0 vs Alianza 0

Alem 0 vs Juventud Agraria Colón 1

Juventud Agraria Colón es el puntero con 16 puntos, seguidos por Deportivo Colón, con 13 (un partido menos). Terceros marchan Bochas Sport Club y Colón de Villa del Totoral, con 9.

Zona Sur:

Jockey Club 1 vs Quirquinchos Verdes1

Parque Guerrero 0 vs Quilmes 1

Mi Granja 1 vs San Cayetano 2

Santa Elena 3 vs Sp. Forchieri 3

Santa Elena es el líder con 14 unidades, seguido por Sp. Forchieri, con 13 (un partido menos). Completa el podio, Quilmes con 12.

06-09-2026