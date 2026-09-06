Vecinos de B° Los Nogales piden mejoras de la infraestructura

Jesús María. Vecinos de B° Los Nogales expresaron sus requerimientos al gobierno local a través de los concejales. Cabe recordar que la primera reunión del programa “El Concejo en los Barrios” fue en la sede del Centro Vecinal de este barrio, uno de los más antiguos de la ciudad, atravesado por el río Guanusacate en buena parte de su traza y con una conformación en la que conviven características urbanas con rurales.

El Centro Vecinal tiene una Subcomisión que se ocupa de infraestructura y accesos.

Sus integrantes recordaron que, en una reunión con funcionarios municipales, encabezados por el intendente Federico Zárate, manifestamos sus necesidades, una de las cuales son los accesos, tanto peatonales como vehiculares, a los que calificaron de “dificultosos, peligrosos, cuando hay mal tiempo son críticos, muy inseguros”.

No tienen cordón cuneta en la mayoría de las calles y, en ese encuentro, el Intendente les dijo: “Ni pensemos en pavimento ni cordón cuneta”.

La disconformidad ante la respuesta se transformó en acciones conjuntas: hicieron un relevamiento de lo que se necesita ya que, además, hay calles sin agua, la red de gas no llegó al barrio, tampoco las cloacas.

Ya tienen una propuesta y conocen el precio de hacer cordón cuneta y pavimentar, de manera que empezaron a plantearle a los vecinos aportar a un fondo para tratar de empezar. “A lo mejor, en cinco años podemos asfaltar las 50 cuadras”, sostuvieron.

Loteo inundable y llegada de El Niño.

Otras inquietudes expuestas fueron de seguridad.

Una de ellas es la postura de los vecinos colindantes a un terreno en el cual sus propietarios proponen lotear con un sistema similar al aplicado en Anejos y Aire de Campo: donar parte de los lotes a la Municipalidad a cambio de la infraestructura.

Los vecinos sostienen que antes de hacer cualquier obra es necesario garantizar la seguridad ante posible crecidas del río porque es una zona inundable si no se haga construyen gaviones y defensas.

La otra preocupación es la inminencia de la llegada de El Niño, fenómeno meteorológico que, según pronostican, será muy severo, al punto de denominarlo Súper Niño. Esto supone la ocurrencia de grandes lluvias y posibles inundaciones de proporciones importantes.

“Sería bueno que organicen un protocolo de poda, que extiendan el tiempo permitido y que se arme un plan de acción en el que quede establecido cómo podemos colaborar los vecinos para que no se corte la luz, por ejemplo, por la caída de ramas y grandes árboles”, propusieron.

Los concejales adelantaron que se empezó a trabajar en un plan que pronto será dado a conocer.

06-09-2026