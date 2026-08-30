Toda la zona. Este fin de semana se jugó la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Regional Colón “Gastón Oller”.

Por la Zona Norte, los equipos de Colonia Caroya se impusieron a sus rivales de Jesús María.

En Villa del Totoral, el Clásico fue para Colón

Zona Norte

Alianza 0 vs Bochas Sport Club 2

Juventud Agraria Colón 3 vs A.A. Falucho 1

Deportivo Colón 1 vs Alem 0

Independiente 0 vs Colón de Villa del Totoral 2

Con estos resultados, Juventud Agraria Colón y Deportivo Colón siguen punteros con 13 unidades, seguidos por Colón de Villa del Totoral y el Bochas Sport Club, con 8.

Zona Sur

San Cayetano 0 vs Santa Elena 1

Quilmes 1 vs Mi Granja 0

Quirquinchos Verdes 0 vs Parque Guerrero 1

Sp. Tirolesa 5 vs Jockey Club 0

Al podio lo ocupan Santa Elena, con 13; Sp. Forchieri, que sumó 12; Parque Guerrero y

Quirquinchos Verdes, con 10

30-08-2026