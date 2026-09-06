Accidente y control con resultado inesperado

Toda la zona. El sábado, pasado el mediodía, en la Calle 46 de Colonia Caroya, entre las calles 33 y 34, un hombre que circulaba a bordo de un Chevrolet Vectra perdió el control del rodado y colisionó contra un Toyota Corolla que se encontraba estacionado.

En el lugar se hizo presente el servicio de emergencias, asistiendo al conductor, quien presentó politraumatismos. Lo trasladaron al Hospital Regional Vicente Agüero.

El mismo día, cerca de las 21, en La Toma y Los Molinos, Jesús María, personal policial controló una motocicleta en la que circulaban dos jóvenes, de 20 y 17 años de edad.

Al verificar el rodado, constató que presentaba pedido de secuestro vigente.

Durante el palpado preventivo, les secuestró envoltorios con sustancia compatible con cocaína y sustancias compatibles con cannabis sativa.

Se solicitó la colaboración de personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) y se procedió al secuestro de las sustancias y de dinero en efectivo.

06-09-2026