San Francisco y la región reciben al Rally Argentino

San Francisco. La cabecera del Departamento San Justo y sus localidades vecinas reciben al Rally Argentino, del 4 al 6 de septiembre

La competencia tendrá tres etapas bien diferenciadas, totalizando 11 pruebas especiales y un acumulado de 134,47 kilómetros de pura velocidad cronometrada.

Este viernes se hará el shakedown y una gala nocturna en plena ciudad. La acción oficial romperá la inercia en la localidad vecina de Josefina, a partir de las 11.

Y al caer la noche, desde las 20:13, los reflectores se encenderán para disputar el espectacular Súper Especial San Francisco Rotonda, un especial urbano que será la largada oficial contra el reloj, permitiendo a miles de espectadores disfrutar de la destreza de los mejores pilotos de la región a metros de sus hogares antes de que la carrera se desplace hacia los caminos rurales.

El sábado y el domingo presenta tres tramos de velocidad que se recorrerán en dos oportunidades cada uno -una por la mañana y otra tras la asistencia del mediodía-. Se podrá ver en Freyre, Bauer y Sigel o Josefina.

El domingo, la actividad se trasladará temprano hacia Esmeralda y el cierre de la competencia.

De nuestra zona, participará el binomio Valentino Cardoso( Sebastián Mugni, en Ford Fiesta MR, de la RC3, que en Campeonato marchan cuartos y “a tiro” del podio.

03-09-2026