El Torneo Clausura de la Liga Regional Colón llega a su fecha siete

Toda la zona. Este sábado y domingo se jugará la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga Regional Colón “Gastón Oller”.

Por la Zona Norte, en Colonia Caroya se disputará un partido, en la cancha de Deportivo Colón y de Juventud Agraria Colón.

En Jesús María, habrá actividad en la cancha de A.A. Falucho.

A.A. Falucho vs Independiente

Sábado

A las 12:00. Sexta

A las 13:20. Séptima

A las 14:30. Quinta

A las 16:00. Cuarta

Domingo

A las 11:00. Octava

A las 12:30. Femenino

A las 14:00. Reserva

A las 16:00. Primera

Bochas Sport Club vs 2 de Abril

Sábado

A las 13:00. Sexta

A las 14:20. Séptima

A las 15:30. Quinta

A las 17:00. Cuarta

Domingo

A las 12:30. Octava

A las 13:30. Femenino

A las 15:00. Reserva

A las 17:00. Primera

El fixture de la Zona Norte se completa con los partidos de Colón de Villa del Totoral ante Alianza y Alem de Deán Funes frente a Juventud Agraria Colón

Los partidos por la Zona Sur son:

Jockey Club vs Quirquinchos Verdes

Parque Guerrero vs Quilmes

Mi Granja vs San Cayetano

Santa Elena vs Sp. Forchieri

04-09-2026