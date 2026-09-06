Preparan una ordenanza para que empresas pacten obras públicas con los vecinos

Jesús María. Los concejales oficialistas Luciano Mena y Cecilia Capellino adelantaron que, junto al Ejecutivo, trabajan en la elaboración de un proyecto de ordenanza para que empresas privadas hagan obras públicas pactando en forma directa con los vecinos los costos y las condiciones generales para hacer las mejoras.

Luciano Mena explicó: “Estamos en un contexto económico diferente y está probado en otros municipios este convenio con empresas privadas, las cuales contratan directamente con los vecinos. Lo que el Estado municipal hace es controlar ese vínculo y ese acuerdo que habría entre el privado con el frentista que va a pagar la obra, por ejemplo. Se está terminando de pulir”.

La idea era que entrara en la sesión del jueves pasado, pero se aplazó la presentación y podría ingresar este jueves.

Mena añadió que “hubo contacto con otros municipios, con otros concejos deliberantes por esta situación; ha dado muy buenos resultados en otras ciudades, no solo de Córdoba, sino de otros lugares del país; apuntamos a que pueda ser una solución y una llave que permita llevar obras a distintos barrios de la ciudad”.

“Ojalá que ingrese pronto esa herramienta legal que nos va a permitir dar otra opción; no solo hace que el proceso sea mucho más transparente, más claro; es factible que se consigan mejores precios porque, por ahí, las constructoras, al presupuestar para un municipio, con los tiempos de pago del municipio, los números suelen ser distintos a presupuestar directamente para el vecino; y aparte, simplifica el hecho que, de repente, una cuadra se pone de acuerdo y todos quieren hacer el cordón cuneta, adoquinado o lo que sea; se puede ejecutar eso, ir avanzando; no hace falta tener todo el barrio en conformidad”, amplió Cecilia Capellino.

06-09-2026