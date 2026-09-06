Unidos Podemos se presentó de manera oficial en Colonia Caroya

Colonia Caroya. Matías Roldán, junto al equipo de vecinos y referentes que vienen trabajando en la conformación y consolidación de Unidos Podemos, encabezaron el sábado a la tarde la presentación oficial del espacio como nuevo partido político municipal de la ciudad.

El encuentro se realizó en El Patio del Pato, ubicado Av. San Martín 1414, y fue abierto a vecinos, instituciones, referentes y personas interesadas en conocer la propuesta y participar.

Los presentes compartieron mesas de diálogo y espacios de escucha activa, poniendo sobre la mesa las problemáticas, anhelos y prioridades cotidianas.

La principal conclusión compartida por los organizadores y asistentes fue contundente: el vecino caroyense quiere hablar, necesita expresarse, y en este encuentro encontró un canal real y genuino para hacerlo. En sintonía con la premisa del espacio de “antes de proponer, tenemos que escuchar”.

El Juzgado Electoral de la Provincia de Córdoba, mediante Resolución N.º 63/2026, resolvió reconocer a Unidos Podemos como Partido Político Municipal, con personalidad jurídico-política para actuar en el ámbito de Colonia Caroya.

La Resolución también le asigna al partido la identificación M 426.

Durante el encuentro, se anunciaron sus principales lineamientos y la propuesta de trabajo que se viene desarrollando junto a vecinos de distintos sectores de la ciudad.

Destacaron también el proceso de conformación y el acompañamiento de los afiliados desde sus inicios.

Esta nueva etapa busca fortalecer una construcción política abierta, invitando a los demás partidos políticos a sumarse y estar más cerca del vecino, incorporando nuevas voces, ideas y personas dispuestas a trabajar por el presente y el futuro de la ciudad.

06-09-2026