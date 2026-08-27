Jesús María será sede de la primera edición de la Maratón 30K El Muro “Rompiendo Límites”

Jesús María. La Municipalidad y la productora Córdoba Vive Sano han organizado la primera edición 30K El Muro “Rompiendo Límites”, una propuesta deportiva que se desarrollará el domingo y reunirá a corredores de toda la provincia y provincias vecinas.

El evento contará con un circuito certificado, medido bajo los estándares correspondientes, que permitirá a los participantes registrar marcas oficiales en un recorrido que combina el desafío deportivo con los paisajes naturales de la ciudad.

La jornada ofrecerá cuatro modalidades para que todos puedan ser parte: una competencia de 30 kilómetros para mayores de 18 años, una de 15 kilómetros para mayores de 16 años, una de 5 kilómetros para mayores de 14 años y una caminata participativa de 2 kilómetros, destinada a quienes deseen sumarse a la experiencia de manera recreativa.

En las pruebas competitivas habrá clasificación por categorías de edad, tanto en la rama masculina como femenina, desde los 15 hasta los 60 años y en adelante.

Además, se premiará a los tres primeros puestos de la clasificación general y a los tres mejores de cada categoría.

Las inscripciones se encuentran abiertas y pueden realizarse a través de cordobavivesano.com.ar.

27-08-2026