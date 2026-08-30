Dos hechos de tránsito fueron denunciados este fin de semana

Toda la zona. El viernes a las 22, en Cerro Champaquí esq. Serrezuela, de B° Sierras y Parque, Jesús María, se produjo un accidente de tránsito entre una motocicleta Honda Titán, conducida por un joven de 20 años, y una bicicleta Raleigh en la que se trasladaba una mujer de 43.

Un servicio de emergencias asistió a la mujer y le diagnosticó politraumatismos.

En la madrugada del domingo, aproximadamente a las 6:30, en Calle 172 y 124, de Colonia Caroya, colisionaron un VW Bora, conducido por un hombre de 52 años, y una motocicleta Zanella 110 cc, conducida por una mujer de 37.

El servicio de emergencias que trabajó en el lugar le diagnosticó a la motociclista politraumatismos en miembro inferior izquierdo y la trasladó al Hospital Regional Vicente Agüero.

30-08-2026