Jesús María convoca a los artesanos de la región

“Lo que creás merece un lugar” es la propuesta que invita a artesanos a registrarse para participar de ferias y eventos organizados por la Municipalidad.
MÁS NOTICIAS30 de agosto de 2026

Jesús María. La Municipalidad abre una nueva convocatoria para que artesanos de la región puedan registrarse y ser considerados para participar en las ferias y eventos organizados por la Municipalidad.

La iniciativa busca generar espacios para visibilizar las producciones de los artesanos, en diferentes propuestas que se desarrollan durante los fines de semana.

Este registro también permitirá actualizar los datos de quienes ya participan de estas propuestas y brindar la posibilidad de incorporar a quienes aún no hayan formado parte de ferias municipales anteriores.

Las personas interesadas deberán completar el formulario de inscripción a través del siguiente enlace: https://bit.ly/ConvocatoriaArtesanos2026

Completar el formulario no implica necesariamente la asignación de un espacio de feria. La participación estará sujeta a la disponibilidad y a los criterios establecidos para cada propuesta.

Además, de acuerdo con la ordenanza municipal vigente, la convocatoria está destinada exclusivamente a artesanos que comercialicen productos de elaboración propia, realizados mediante la transformación de materias primas.

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