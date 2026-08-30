Impidieron un robo domiciliario en Jesús María

Quedó una persona detenida por el intento de ingresar a una vivienda de la calle Nemesio González.
SEGURIDAD - POLICIALES30 de agosto de 2026

Jesús María. En la madruga del sábado, aproximadamente a las 3:55, personal policial acudió a una vivienda de la calle Nemesio González, donde una mujer de 27 años de edad manifestó que se registraban daños en una cámara de vigilancia y en la puerta de ingreso de su casa.

Al llegar, la Policía observó a dos sujetos que emprendieron la huida, logrando la aprehensión de uno de ellos, de 25 años.

El aprehendido fue trasladado para la correspondiente revisión médica y, posteriormente, puesto a disposición de la Justicia.

30-08-2026

Último momento
Córdoba Impulsa

Llaryora anunció seis cuotas sin interés para impulsar el consumo

31 de agosto de 2026
Será a través de la tarjeta Cordobesa. La promoción comenzará en supermercados y farmacias, con más de 400 sucursales, y luego se extenderá a otros rubros. Además, Bancor dispondrá 20 mil millones de pesos en créditos para capital de trabajo, con préstamos de hasta 10 millones de pesos, un plazo de devolución de hasta 36 meses.
Accidente en El Globo de la Muerte

Algo puede fallar

31 de agosto de 2026
Una falla mecánica de una de las motocicletas usadas en el espectáculo El Globo de la Muerte del Circo Mundial cambió el asombro por preocupación. Hubo tres heridos con lesiones de consideración y debieron ser trasladados al Hospital Regional Vicente Agüero.
Te puede interesar
Síntesis del día