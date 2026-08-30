Impidieron un robo domiciliario en Jesús María

Jesús María. En la madruga del sábado, aproximadamente a las 3:55, personal policial acudió a una vivienda de la calle Nemesio González, donde una mujer de 27 años de edad manifestó que se registraban daños en una cámara de vigilancia y en la puerta de ingreso de su casa.

Al llegar, la Policía observó a dos sujetos que emprendieron la huida, logrando la aprehensión de uno de ellos, de 25 años.

El aprehendido fue trasladado para la correspondiente revisión médica y, posteriormente, puesto a disposición de la Justicia.

30-08-2026