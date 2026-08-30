Impidieron un robo domiciliario en Jesús María

Jesús María suma el Jardín de Señales al plan integral de Educación Vial31 de agosto de 2026
El proyecto propone instancias pedagógicas para que los más pequeños se conviertan en agentes de cambio en materia de tránsito.
Jesús María. En la madruga del sábado, aproximadamente a las 3:55, personal policial acudió a una vivienda de la calle Nemesio González, donde una mujer de 27 años de edad manifestó que se registraban daños en una cámara de vigilancia y en la puerta de ingreso de su casa.
Al llegar, la Policía observó a dos sujetos que emprendieron la huida, logrando la aprehensión de uno de ellos, de 25 años.
El aprehendido fue trasladado para la correspondiente revisión médica y, posteriormente, puesto a disposición de la Justicia.
30-08-2026