Toda la zona. Este sábado y domingo se jugó la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Regional Colón “Gastón Oller”.

Por la Zona Norte, en Colonia Caroya se disputaron dos partidos, en las canchas de Bochas Sport Club y de San Martín, donde hará las veces de local el club 2 de Abril.

En Jesús María, la actividad se concentró en la cancha de A.A. Falucho, donde el azulgrana enfrentó a Deportivo Colón.

Zona Norte:

A.A. Falucho 1 vs Deportivo Colón 2

Bochas Sport Club 2 vs Independiente de Totoral 2

2 de Abril 1 vs Alianza 1

Colón de Villa del Totoral 1 vs Juventud Agraria Colón 0

Con estos resultados, el podio es ocupado por Juventud Agraria Colón y Deportivo Colón, que tienen 10 y Alem de Deán Funes, que suma 5 con un partido menos.

Zona Sur:

Parque Guerrero 1 vs Sp. Tirolesa 0

Mi Granja 0 vs Quirquinchos Verdes 0

Santa Elena 2 vs Quilmes 0

Sp. Forchieri 7 vs San Cayetano 0

Con estos resultados, Sp. Forchieri es líder con 12, seguido por Santa Elena y Quirquinchos Verdes, que tienen 10.

23-08-2026