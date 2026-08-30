Bailar para sentirme bien

Es un nuevo espacio para generar un impacto positivo en la salud mental. Estará a cargo de la Prof. Lorena Gozzi y comenzará a funcionar este martes.
30 de agosto de 2026

Colonia Caroya. La Subsecretaría de Turismo, Cultura y Recreación de la Municipalidad habilitará un nuevo espacio con el objetivo de generar un impacto positivo en la salud mental: Bailar para sentirme bien.

Estará a cargo de la Prof. Lorena Gozzi y se desarrollará todos los martes y jueves a las 10, a partir del 1 de septiembre, en el salón multiuso del Centro Integrador Comunitario de Calle 43 y España.

La propuesta es gratuita, destinada a personas mayores de 18 años que atraviesen situaciones de vulnerabilidad producto de adicciones, sobrepeso, depresión, violencia de género y a personas con discapacidad y que se movilicen en sillas de ruedas.

Esta actividad recreativa y de esparcimiento grupal contribuye al desarrollo físico, emocional y social, con el acompañamiento profesional de las áreas de Desarrollo Social y Salud.

En una primera etapa, se hará en el CIC, pero también habrá gimnasia recreativa, paseos y propuestas integradoras.

Se pueden hacer consultas llamando a los Tel. 461180 ó 461188.

30-08-2026

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