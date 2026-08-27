Sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Regional Colón
Toda la zona. Este sábado y domingo se jugará la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Regional Colón “Gastón Oller”.
Por la Zona Norte, en Colonia Caroya se disputarán dos partidos, en las canchas de Deportivo Colón y de Juventud Agraria Colón.
En Jesús María, habrá actividad en la cancha de Alianza, que recibirá la visita de Bochas Sport Club.
En Villa del Totoral se jugará el Clásico entre Independiente y Colón
Alianza vs Bochas Sport Club
Sábado
A las 13:00. Sexta
A las 14:20. Séptima
A las 15:30. Quinta
A las 17:00. Cuarta
Domingo
A las 11:30. Octava
A las 12:30. Femenino
A las 14:00. Reserva
A las 16:00. Primera
Juventud Agraria Colón vs A.A. Falucho
Sábado
A las 12:00. Sexta
A las 13:20. Séptima
A las 14:40. Quinta
A las 16:00. Cuarta
Domingo
A las 11:00. Femenino
A las 12:30. Octava
A las 14:00. Reserva
A las 16:00. Primera
Deportivo Colón vs Alem
Sábado
A las 11:30. Sexta
A las 13:00. Séptima
A las 14:00. Quinta
A las 15:50. Cuarta
Domingo
A las 11:00. Femenino
A las 12:30. Octava
A las 13:40. Reserva
A las 15:40. Primera
El fixture de la Zona Norte se completa con el partido entre Independiente y Colón de Villa del Totoral.
Los partidos por la Zona Sur son:
San Cayetano vs Santa Elena
Quilmes vs Mi Granja
Quirquinchos Verdes vs Parque Guerrero
Sp. Tirolesa vs Jockey Club
27-08-2026