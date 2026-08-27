Sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Regional Colón

Toda la zona. Este sábado y domingo se jugará la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Regional Colón “Gastón Oller”.

Por la Zona Norte, en Colonia Caroya se disputarán dos partidos, en las canchas de Deportivo Colón y de Juventud Agraria Colón.

En Jesús María, habrá actividad en la cancha de Alianza, que recibirá la visita de Bochas Sport Club.

En Villa del Totoral se jugará el Clásico entre Independiente y Colón

Alianza vs Bochas Sport Club

Sábado

A las 13:00. Sexta

A las 14:20. Séptima

A las 15:30. Quinta

A las 17:00. Cuarta

Domingo

A las 11:30. Octava

A las 12:30. Femenino

A las 14:00. Reserva

A las 16:00. Primera

Juventud Agraria Colón vs A.A. Falucho

Sábado

A las 12:00. Sexta

A las 13:20. Séptima

A las 14:40. Quinta

A las 16:00. Cuarta

Domingo

A las 11:00. Femenino

A las 12:30. Octava

A las 14:00. Reserva

A las 16:00. Primera

Deportivo Colón vs Alem

Sábado

A las 11:30. Sexta

A las 13:00. Séptima

A las 14:00. Quinta

A las 15:50. Cuarta

Domingo

A las 11:00. Femenino

A las 12:30. Octava

A las 13:40. Reserva

A las 15:40. Primera

El fixture de la Zona Norte se completa con el partido entre Independiente y Colón de Villa del Totoral.

Los partidos por la Zona Sur son:

San Cayetano vs Santa Elena

Quilmes vs Mi Granja

Quirquinchos Verdes vs Parque Guerrero

Sp. Tirolesa vs Jockey Club

27-08-2026