Los Bomberos Voluntarios tendrán un destacamento en Sinsacate

Sinsacate. El gobierno de la localidad, una de las que mayor desarrollo presenta en el Norte provincial, cederá un lote ubicado en la calle V. Rizzi -entre Nóbile y Salta- para dotar de un servicio de lucha contra incendios y rescate para los vecinos sinsacatenses.

La Comisión Directiva de la Sociedad de Bomberos Voluntarios, presidida por la Dra. Gabriela Mira, y la Jefatura del Cuerpo Activo, representada por el Crio. Insp. BV Facundo Peralta, mantuvieron reuniones con autoridades municipales para la gestión de este terreno a los efectos de poder planificar un destacamento que les permita, en los próximos años, reducir los tiempos de respuesta ante cualquier siniestro que pudiera ocurrir.

Gracias al trabajo colaborativo, los Bomberos Voluntarios, el Ejecutivo de la Municipalidad y el Honorable Concejo Deliberante de Sinsacate alcanzaron un acuerdo para que se haga realidad el proyecto.

30-08-2026