Continúa la obra de reforma de líneas eléctricas sobre el Camino Real

Colonia Caroya. La Cooperativa de Servicios Públicos continúa con el plan de reformas sobre el Camino Real, con el objetivo de mejorar la seguridad y confiabilidad del servicio eléctrico en todo el sector.

En ese marco, personal de redes eléctricas avanzó este domingo con distintas tareas vinculadas al recambio del tendido de Media Tensión: izó siete postes en inmediaciones del Inst. Priv. Ntra. Sra. del Rosario del Milagro, que servirán de soporte para el nuevo cableado pre ensamblado que será instalado en los próximos días.

De esta manera, se reemplazará el actual tendido de Media Tensión, construido con cable desnudo, por un sistema que permitirá reducir de manera considerable la posibilidad de desperfectos ante eventos climáticos y brindar mayor seguridad eléctrica.

Durante la jornada, los operarios también realizaron tareas de poda y mantenimiento sobre el Camino Real y renovaron protecciones eléctricas que beneficiarán a los sectores rurales de Belén, San Lorenzo y San Pablo.

Estas obras forman parte de un proceso de planificación y ejecución que la Cooperativa viene desarrollando desde hace varios meses, en el marco de su programa de mejora continua de la infraestructura eléctrica.

24-08-2026