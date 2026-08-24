Vecinos acercaron sus dudas a referentes de la Justicia

Con alta expectativa y amplia convocatoria de los ciudadanos de Jesús María y Colonia Caroya que se acercaron el pasado viernes 21 de agosto y sábado 22 de agosto se llevó a cabo la actividad “Es tu derecho, preguntá a la Justicia”.

Esta acción fue promovida por el Poder Judicial de Córdoba en el marco del Programa “Referente Judicial Comunitario” que viene desarrollándose en la comunidad.

Entre los testimonios ciudadanos se rescataron consultas y observaciones como las siguientes:

“¡Cómo hacer para denunciar la sustracción de una rueda de auxilio?” (Federico, 31 años).

“Estaba atravesando una situación personal y las chicas de los Referentes me orientaron a dónde dirigirme” (Valentina, 28 años).

“Las chicas de los Referentes me comentaron acerca del programa que están llevando adelante desde el Poder Judicial y me pareció una muy buena iniciativa” (Susana, 40 años).

El equipo de Referentes Judiciales comunitarios receptó innumerables consultas sobre diversos asuntos de interés de la comunidad, destacándose las referidas a cómo y dónde formular denuncias, incumplimiento de cuotas alimentarias, turnos para llevar adelante la certificación de firmas ante jueces de paz, etc.

Esta es una iniciativa del Poder Judicial de Córdoba que procura atender las necesidades reales de los ciudadanos de cada rincón de la provincia mediante una atención cercana, amable y efectiva.

Para acompañar y participar de las actividades del Equipo de Referentes Judiciales de Jesús María y Colonia Caroya pueden seguir su cuenta en instagram @referentesjesusmariaccaroya y y la cuenta oficial @referentesjudicialesoficial.

Para conocer más sobre el Programa “Referente Judicial Comunitario” pueden acceder al siguiente link: http://rjc.justiciacordoba.gob.ar/, seguir la cuenta oficial en instagram @referentesjudicialesoficial o bien contactarse con el Centro de Gestión Estratégica y Estadísticas (CGEE) del Poder Judicial de Córdoba [email protected] que coordina esta iniciativa en toda la provincia.