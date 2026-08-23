Bochas Basketball vivió una jornada con festejos, presentaciones y nuevos proyectos

Colonia Caroya. En el marco de una extensa jornada deportiva, Bochas Basketball celebró el Día de las Infancias con diferentes actividades y aprovechó la ocasión para presentar importantes novedades que acompañarán el crecimiento de la institución.

La jornada se desarrolló el sábado, en el marco de los encuentros correspondientes a la Asociación Cordobesa de Básquet ante Bolívar de Carlos Paz. Los más pequeños pudieron disfrutar de juegos, inflables y una merienda especialmente preparada para la ocasión.

Uno de los momentos centrales fue la presentación de la nueva mascota de Bochas Basketball, que acompañará a la institución en sus actividades deportivas, sociales y de promoción, incluyendo también los partidos correspondientes a la Liga Argentina.

La mascota aún no tiene nombre. En los próximos días se realizará una propuesta para que la comunidad pueda participar de su elección.

Una nueva plataforma de comunicación

Durante la jornada, también se presentó, oficialmente, la nueva página web de Bochas Basketball, sumando una nueva plataforma de comunicación a los canales digitales de la institución: www.bochasbasketball.com

Allí se podrán encontrar noticias, novedades, información de las diferentes actividades, fotografías y contenidos vinculados al club, además de información de los aliados estratégicos y comerciales que acompañan a la institución.

La plataforma tendrá además nuevos desarrollos a futuro, entre ellos la incorporación del canal oficial de YouTube, con transmisiones de los partidos, y una tienda virtual e-commerce.

Nueva indumentaria

Otro de los momentos destacados fue la presentación de la nueva indumentaria que utilizarán las distintas categorías en las competencias federativas y asociativas.

La empresa local Jacana será la encargada de vestir a todas las categorías de Bochas Basketball, tanto dentro como fuera de la cancha, acompañando al club en sus diferentes compromisos deportivos e institucionales.

De esta manera, la jornada del sábado representó mucho más que un festejo por el Día de las Infancias. Fue un espacio para compartir con las familias y los chicos que forman parte de la institución y, al mismo tiempo, presentar nuevas herramientas, proyectos y elementos que forman parte del crecimiento de Bochas Basketball.

Una jornada extensa e importante para el club, que continúa sumando propuestas y fortaleciendo su identidad dentro y fuera de la cancha.

23-08-2026