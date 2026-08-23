Tres podios del Rally de Villa María tuvieron representantes de nuestra zona

Villa María. El Campeonato 2026 del Rally Cordobés se corrió este fin de semana con epicentro en la ciudad cabecera del Departamento Gral. San Martín e incluyendo en su recorrido caminos de Villa Nueva, Silvio Pellico y Alto Alegre.

Fue la 14º edición de esta prueba, que correspondió a la 6ª fecha anual de la más importante competencia de rally.

Con características de llanura irreprochable, presentó tramos de velocidad entretenidos y rápidos.

Todos los binomios de nuestra zona inscriptos en la carrera completaron el recorrido y varios de los pilotos y navegantes de nuestra zona subieron al podio:

En la categoría de los doble tracción, fue tercero Santiago Baldo con Zacarías García, en el Citroën C3 Rally2

En la MR, Alberto Sartori y Santiago Minicucci llegaron segundos con su Ford Fiesta.

En la RC3, Santiago Cavello arribó en el segundo lugar navegando a Germán Galfrascoli, en un VW Gol.

En la misma categoría, el piloto de Villa del Totoral, Valentino Cardoso, llegó cuarto. Lo acompañó Juan Pablo Del Riego, en un Ford Fiesta.

Finalmente, Matías Cardano clasificó 7°, navegando a Federico Durbano en un Peugeot 208 de la RC5.

23-08-2026