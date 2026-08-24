Las entradas a la Expo Rural cuestan lo mismo que el año pasado

Las entradas a la Expo Rural cuestan lo mismo que el año pasado24 de agosto de 2026
Esta semana, la Sociedad Rural local lanzó a la venta las entradas anticipadas, a un valor de 6.000 pesos. Estas son válidas para cualquiera de las cuatro jornadas.
Jesús María. La 79° Expo Rural se realizará en el predio de B° Malabrigo del 10 al 13 de septiembre.
Esta semana, la Sociedad Rural local lanzó a la venta las entradas anticipadas, a un valor de 6.000 pesos. Estas son válidas para cualquiera de las cuatro jornadas de la exposición ganadera, agrícola, comercial y de servicios más importante del Norte argentino.
Se puede conseguir en la sede de La Rural, en Tucumán 255 de esta ciudad.
Los precios en puerta serán:
También están disponibles entradas corporativas para empresas.
La muestra reunirá, como es costumbre, tradición, animales, gastronomía, maquinaria y espectáculos en vivo.
24-08-2026