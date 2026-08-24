Las entradas a la Expo Rural cuestan lo mismo que el año pasado

Esta semana, la Sociedad Rural local lanzó a la venta las entradas anticipadas, a un valor de 6.000 pesos. Estas son válidas para cualquiera de las cuatro  jornadas.
24 de agosto de 2026

Jesús María. La 79° Expo Rural se realizará en el predio de B° Malabrigo del 10 al 13 de septiembre.

Esta semana, la Sociedad Rural local lanzó a la venta las entradas anticipadas, a un valor de 6.000 pesos. Estas son válidas para cualquiera de las cuatro  jornadas de la exposición ganadera, agrícola, comercial y de servicios más importante del Norte argentino.

Se puede conseguir en la sede de La Rural, en Tucumán 255 de esta ciudad.

Los precios en puerta serán:

  • Viernes: 6.000 pesos
  • Sábado y Domingo: 10.000 pesos
  • Menores de 12 años, jubilados, personas con discapacidad y estudiantes universitarios ingresarán gratis.
  • Estacionamiento: 10.000 pesos por día para los automóviles y 5.000 pesos para las motos.

También están disponibles entradas corporativas para empresas.

La muestra reunirá, como es costumbre, tradición, animales, gastronomía, maquinaria y espectáculos en vivo. 

24-08-2026

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24 de agosto de 2026
El proceso para Nivel Inicial comenzó este lunes, continuará el 31 de agosto para Nivel Primario y el 7 de septiembre para Nivel Secundario. Se extenderá hasta el 21 de septiembre. Las familias podrán realizar el trámite a través de Ciudadano Digital (CiDi).
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