Las entradas a la Expo Rural cuestan lo mismo que el año pasado

Jesús María. La 79° Expo Rural se realizará en el predio de B° Malabrigo del 10 al 13 de septiembre.

Esta semana, la Sociedad Rural local lanzó a la venta las entradas anticipadas, a un valor de 6.000 pesos. Estas son válidas para cualquiera de las cuatro jornadas de la exposición ganadera, agrícola, comercial y de servicios más importante del Norte argentino.

Se puede conseguir en la sede de La Rural, en Tucumán 255 de esta ciudad.

Los precios en puerta serán:

Viernes: 6.000 pesos

Sábado y Domingo: 10.000 pesos

Menores de 12 años, jubilados, personas con discapacidad y estudiantes universitarios ingresarán gratis.

Estacionamiento: 10.000 pesos por día para los automóviles y 5.000 pesos para las motos.

También están disponibles entradas corporativas para empresas.

La muestra reunirá, como es costumbre, tradición, animales, gastronomía, maquinaria y espectáculos en vivo.

24-08-2026