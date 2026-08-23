Con nueve combates, el boxeo regresó a Colonia Caroya

Colonia Caroya. El programa “Futuros Campeones Cordobeses” llegó el viernes a esta ciudad con una nueva jornada de boxeo.

La velada se desarrolló en el Club Sportivo San Martín, con el impulso de la Agencia Córdoba Deportes, y contó con la presencia estelar del ex Campeón Mundial Santos “Falucho” Laciar.

Su objetivo es generar espacios de competencia y crecimiento para los boxeadores cordobeses, acompañando tanto a quienes transitan sus primeros pasos en el deporte como a aquellos que buscan consolidar su carrera.

Resultados:

– Miriam Castillo Jiménez GRSC3 Agustina Castro. Cat. H. 64 Kg.

– Facundo Fernández GPP3 Thiago Lizarraga. Cat. H. 66 Kg.

– Marcelo Gauna GPP3 Tomás Romero. Cat. H. 60 Kg.

– Alexander Martínez GPP3 Milton Garay. Cat. H. 64 Kg.

– Ciro Reyna GRSC1 Antonio Tissera. Cat. H. 64 Kg.

– Laureano Rombola GPP3 Diego Galván. Cat. H. 69 Kg.

– Facundo Bazán GPP3 Dylan Barrionuevo Fuster. Cat. H. 52 Kg.

– Flavio Caizzi GPP3 Bruno Goy. Cat. H. 75 Kg.

– Matías Venturini GPP3 Nahuel Troncoso.

Título Provincial Amateur Masculino Cat. H. 81 Kg. Vacante

23-08-2026