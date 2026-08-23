Con nueve combates, el boxeo regresó a Colonia Caroya

“Futuros Campeones Cordobeses”, el programa de incentivo de este deporte que acompaña la Agencia Córdoba Deportes, tuvo fecha en el Club Sportivo San Martín.
DEPORTE23 de agosto de 2026

Colonia Caroya. El programa “Futuros Campeones Cordobeses” llegó el viernes a esta ciudad con una nueva jornada de boxeo.

La velada se desarrolló en el Club Sportivo San Martín, con el impulso de la Agencia Córdoba Deportes, y contó con la presencia estelar del ex Campeón Mundial Santos “Falucho” Laciar.

Su objetivo es generar espacios de competencia y crecimiento para los boxeadores cordobeses, acompañando tanto a quienes transitan sus primeros pasos en el deporte como a aquellos que buscan consolidar su carrera.

 

Resultados:

– Miriam Castillo Jiménez GRSC3 Agustina Castro. Cat. H. 64 Kg.

– Facundo Fernández GPP3 Thiago Lizarraga. Cat. H. 66 Kg.

– Marcelo Gauna GPP3 Tomás Romero. Cat. H. 60 Kg.

– Alexander Martínez GPP3 Milton Garay. Cat. H. 64 Kg.

– Ciro Reyna GRSC1 Antonio Tissera. Cat. H. 64 Kg.

– Laureano Rombola GPP3 Diego Galván. Cat. H. 69 Kg.

– Facundo Bazán GPP3 Dylan Barrionuevo Fuster. Cat. H. 52 Kg.

– Flavio Caizzi GPP3 Bruno Goy. Cat. H. 75 Kg.

– Matías Venturini GPP3 Nahuel Troncoso.

Título Provincial Amateur Masculino Cat. H. 81 Kg. Vacante

23-08-2026

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