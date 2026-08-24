Comienzan las Preinscripciones 2027 en las escuelas estatales

Córdoba. El Ministerio de Educación de la Provincia comenzó este lunes las Preinscripciones Escolares para el Ciclo Lectivo 2027, con la apertura del proceso para ingresantes a salas de 3, 4 y 5 años del Nivel Inicial de instituciones de gestión estatal. En esta primera instancia, las preinscripciones darán prioridad para comenzar el trámite según los niveles educativos:

Nivel Inicial: 24 de agosto.

Nivel Primario: 31 de agosto.

Nivel Secundario: 7 de septiembre.

Todos los niveles finalizan este proceso el 21 de septiembre.

También estarán contempladas las preinscripciones para Educación de Jóvenes y Adultos en los niveles Primario y Secundario, con extensión al 14 de diciembre 2026.

Por otra parte, se propone las preinscripciones para Modalidad Especial y establecimientos PIT que comienzan el 26 de octubre y finalizan el 12 de marzo del 2027.

Un proceso simple, digital y con acompañamiento territorial.

El trámite se realiza mediante el Formulario Único de Postulantes (FUP), al que se accede desde el link https://formularioinscripcion.cba.gov.ar, bajo el nombre de Preinscripciones Escolares 2027, desde la plataforma de Ciudadano Digital (CiDi).

La persona responsable del estudiante a inscribir debe completar el formulario -con carácter de declaración jurada- ingresando los datos solicitados y elegir, en orden de prioridad, un mínimo de dos y hasta cuatro opciones de establecimientos educativos de acuerdo con su domicilio y seleccionar dentro de las opciones el turno, si lo hubiera.

Es importante destacar que el formulario debe completarse con los datos del/la estudiante ingresante y no con la información del responsable a cargo.

Una vez finalizado el trámite, el adulto que realizó la preinscripción recibirá una constancia en el correo electrónico registrado en su cuenta de CiDi.

El formulario permanecerá disponible hasta el cierre del período establecido para cada llamado. Culminado el plazo para la preinscripción como aspirante, se realizará un proceso de pre-asignación a la/s escuela/s seleccionadas, de acuerdo con las vacantes disponibles en cada establecimiento educativo y atendiendo a criterios de orden de prioridad.

Finalmente, para quienes realizaron la preinscripción en el primer llamado, se dará a conocer el resultado final en la cuenta de CiDi a partir del 28 de septiembre.

Ayuda a nivel local.

Para facilitar el acceso al trámite, Municipios y Comunas acompañarán a través de las Coordinaciones Locales de Educación (CLE), brindando asistencia y guía paso a paso con la plataforma Ciudadano Digital (CiDi), así como también apoyo en la carga del Formulario Único de Postulantes (FUP) para quienes no tengan conectividad o dispositivos.

Esta articulación entre el Gobierno de la Provincia y los gobiernos locales permitirá fortalecer la presencia territorial y acompañar a las familias en cada etapa de la preinscripción.

Si el estudiante ingresante se encuentra indocumentado, el adulto responsable debe acceder a través del siguiente formulario: http://bit.ly/PreinscripcionesEscolaresIndocumentados y registrar los datos del aspirante.

Finalizado el período de preinscripción, desde la Dirección de Nivel que corresponda, se contactará para informar la escuela donde deberá presentarse para hacer efectiva la preinscripción.

En el caso de aquellas personas que, vencido el plazo establecido, por alguna razón no hayan matriculado al estudiante a su cargo, estarán habilitados los distintos canales del Ministerio de Educación para recibir las demandas y que las Direcciones de Nivel correspondientes intervengan en cada caso.

Ante cualquier duda o consulta, podrá comunicarse a través de los siguientes canales de comunicación:

Chat online: https://www.cba.gov.ar/ciudadano/webchat/ | lunes a viernes, de 8 a 20.

Línea gratuita: 0800 888 1234 | lunes a viernes, de 8 a 20.

Centros de Atención al Ciudadano: estarán a disposición para aquellas personas sin acceso a internet o a dispositivos electrónicos. https://www.cba.gov.ar/espacio-ciudadanos/centros-de-atencion-al-ciudadano/

24-08 -2026