“El Concejo en los Barrios” se reedita este miércoles

La salida del Concejo Deliberante de Colonia Caroya a sesionar más cerca de los vecinos será al Centro Vecinal de Bº Malabrigo.
24 de agosto de 2026

Colonia Caroya. El Concejo Deliberante de la ciudad se trasladará el miércoles al Centro Vecinal de Bº Malabrigo, ubicado en calle Cura Brochero 1154 (Calle 171), para darle continuidad al programa legislativo “El Concejo en los Barrios”.

La reunión se concentra en las problemáticas que planteen los habitantes de los barrios Las Mercedes, Juan Pablo II, Malabrigo, Los Álamos, Altos de Caroya, La Vendimia y Estación Caroya, pero puede asistir cualquier ciudadano caroyense.

La reunión comenzará a las 20, con el Plenario; y a las 21 se dará inicio a la Sesión Ordinaria del Cuerpo.

24-08-2026

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