La microrregión y el Ente Intermunicipal.

Jesús María. Después de varios meses de trabajo entre los equipos técnicos de las municipalidades de Colonia Caroya, Jesús María y Sinsacate, días antes de la Navidad de 2021 se presentó una entidad supramunicipal que permitirá afianzar las obras comunes a este gran conglomerado urbano que conforman Jesús María, Colonia Caroya y Sinsacate.

Los intendentes Gustavo Brandán, Luis Picat y Carlos Ciprián encabezaron ese acto, del que participaron autoridades legislativas de la zona y representantes de las instituciones intermedias.

En septiembre, en un encuentro que tuvieron los tres intendentes, empezaron a darle forma al denominado Ente Intermunicipal.

Se trata de un espacio de trabajo en común, reconociendo la preexistencia de un conglomerado geográfico, pero con una fuerte vinculación histórica, social, económica, cultural, turística y productiva, conformando en los hechos una microrregión en el Centro-norte de la provincia de Córdoba.

Con una ubicación estratégica y un potencial enorme, es necesaria la coordinación de acciones entre los tres municipios donde vive una sola gran comunidad.

El día del lanzamiento, el intendente Brandán recordó los años del intendente Gabriel Céspedes, primer gran impulsor de la mancomunidad con sus acciones y con el espíritu de sus políticas de gobierno.

“Gestiones pasadas ya venían trabajando en este enfoque; la pandemia nos unió muchísimo y unió a las instituciones”, expresó a su turno el intendente Picat.

Con la creación del Ente Intermunicipal, no sólo se podrá afrontar la ejecución de obras de infraestructura que sean comunes, sino también lograr los consensos necesarios para una planificación equitativa y equilibrada en pos del crecimiento.

Esto permitirá, además, que la población pueda acceder a los servicios y bienes necesarios para el desarrollo de su vida cotidiana, en forma adecuada y coordinada, optimizando los recursos disponibles.

La obra pública, el tratamiento de residuos, la promoción y fomento de instancias educativas de nivel terciario y universitario, además de una mejor gestión del ordenamiento urbano y el tránsito, son algunos de los objetivos de base que tiene la flamante entidad.

Tras el acto, los intendentes renovaron el compromiso de que el nacimiento del Ente sea a la vez el puntapié inicial para poder llevar adelante verdaderas políticas de Estado que beneficien a todos los vecinos.

Aprobación demorada.

Recién el 8 de febrero, el Concejo Deliberante de Jesús María aprobó la adhesión de la Municipalidad al mismo.

En la segunda lectura fue aprobada por unanimidad, pero en la primera lectura el proyecto no fue acompañado por la oposición.

La edil Mariana Ispizua explicó que fue “por la sencilla razón que presentaron un convenio que lleva un anexo y mientras estábamos por sesionar mandaron ese anexo por mail”.

“Venimos diciendo que se abusan de la mayoría que tienen y siempre presentan todo a última hora; además de que la sesión extraordinaria -de ese día- estaba convocada para tratar otros temas”, añadió.

Y concluyó: “Para la creación del Ente, Luis Picat me invitó personalmente, fui a la firma y me parece muy buena idea, pero no pueden presentar las cosas así. Les dije a sus concejales que es una falta de respecto para ellos también. ¿Qué son? ¿Mano de yeso? Si ni siquiera pudieron leer lo que les enviaban”.

18-02-2022