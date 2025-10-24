El domingo, Elecciones Legislativas Nacionales

Toda la zona. El domingo, en todo el país se harán las Elecciones Legislativas Nacionales, en las que los ciudadanos elegirán a sus representantes para el Congreso de la Nación.

En la provincia de Córdoba, solo se eligen nueve diputados nacionales, la mitad de los representantes que tiene en la Cámara Baja de la Nación.

Los comicios se desarrollarán en distintos establecimientos educativos de la zona, de 8 a 18, utilizando Boleta Unica en Papel, en la que aparecen los 18 partidos y frentes que presentan listas de candidatos.

Se recomienda a los votantes consultar con anticipación su lugar de votación, ya que la distribución de las mesas puede variar respecto de anteriores elecciones locales o provinciales.

Las municipalidades de Jesús María, Colonia Caroya y Sinsacate dieron a conocer la distribución del padrón electoral en las escuelas de cada localidad.

También se puede consultar donde votar en https://www.padron.gob.ar Poniendo el DNI se obtiene la información correspondiente.

Establecimientos habilitados para votar

Jesús María.

IPEM 272 Domingo F. Sarmiento. Mesa 3738 a 3746

- Desde Abaca, Alexis Hernán hasta Becker, Santiago

IPETyM N° 69 Juana Manso de Noronha. Mesa 3747 a 3754

- Desde Bedia, Celeste Ayelén hasta Carusillo, Jorge Luis

C.E. Dr. José Manuel Estrada N° 221. Mesa 3755 a 3762

- Desde: Carusillo, Jorge Domingo hasta De la Cruz, María Virginia

C.E. Primer Tte. Morandini. Mesa 3763 a 3770

- Desde De la Cruz, Mirta Elisa hasta Garay, Camila Roxana

C.E. Dr. Francisco Ortiz de Ocampo. Mesa 3771 a 3778

- Desde Garay, Carlos Martín hasta Juris, Zaida Yanina

Inst. Priv. Ntra. Sra. del Huerto. Mesa 3779 a 3784

- Desde Justiniano Benicio, Eliana Mariel hasta Manestar, Mayra Malen

C.E. Gendarmería Nacional. Mesa 3785 a 3792

- Desde Mangini, Mónica Andrea hasta Nieva, Luciano Matías

Inst. Priv. Ntra. Sra. del Rosario del Milagro. Mesa 3793 a 3800

- Desde Nieva, Marcela Fernanda hasta Pinto Di Negri, Ana Claudia

IPEM N°294 Jesús María. Mesa 3801 a 3808

- Desde Pinto Di Negri, Antonella hasta Romeo, Nicolás Alberto

IPEM N°361 José Gabriel Brochero, B° Sierras y Parques. Mesa 3809 a 3816

- Desde Romeo, Norma Eleonor hasta Toranzo, Alexis Humberto

Inst. Sup. Zarela Moyano de Toledo. Mesa 3817 a 3824

- Desde Toranzo, Alicia Noemí hasta Zuruguay, Santiago Iván

Colonia Caroya.

As. Ed. Pío León

- Desde la A hasta Calderón, Ignacio Hernán

C.E. Gral. Manuel Belgrano

- Desde Calderón, Irma Gladys hasta Díaz, Marcela Andrea

C.E. Gral. San Martín

- Desde Díaz, Marcela Silvana hasta Herrera, Alfredo Ramón

Ipem 165 Pbro. José Bonoris

- Desde Herrera, Angélica Victoria hasta Montenegro, Sergio Gabriel

C.E. Mariano Moreno de Puesto Viejo

- Desde Montenegro, Susana del Valle hasta Quintero, Gerbaudo Alejandro

Ipem 349 Giovanni Bosco

- Desde Quinteros, Adrián Alejandro hasta Sisterna, Gastón

C.E. República de Italia

- Desde Sisterna, Maricel del Carmen hasta la letra Z.

Para el padrón de electores del paraje Santa Teresa se habilitará el C.E. Fray Mamerto Esquiú.

Sinsacate

C.E. Cnel. Pascual Pringles.

- Se habilitarán nueve mesas para todo el padrón electoral.

Atención en el Registro Civil

Jesús María:

- Sábado 25 de octubre: de 16 a 19.

- Domingo 26 de octubre: de 8:30 a 18.

Colonia Caroya:

- Sábado 25 de octubre: de 8 a 18.

- Domingo 26 de octubre: de 8 a 18.

24-10-2025