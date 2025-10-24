El domingo, Elecciones Legislativas Nacionales

La Liga Regional Colón adelantó los partidos de Primera y ReservaDEPORTE24 de octubre de 2025
La decisión se tomó por la realización de las Elecciones. El sábado jugarán las Inferiores y el Femenino. Se suspendió la fecha de la Copa de Oro.
Las municipalidades de la micro región publicaron la distribución de votantes en cada escuela. Las oficinas del Registro Civil abrirán con horario extendido para consultas y retiro de DNI.24 de octubre de 2025
Toda la zona. El domingo, en todo el país se harán las Elecciones Legislativas Nacionales, en las que los ciudadanos elegirán a sus representantes para el Congreso de la Nación.
En la provincia de Córdoba, solo se eligen nueve diputados nacionales, la mitad de los representantes que tiene en la Cámara Baja de la Nación.
Los comicios se desarrollarán en distintos establecimientos educativos de la zona, de 8 a 18, utilizando Boleta Unica en Papel, en la que aparecen los 18 partidos y frentes que presentan listas de candidatos.
Se recomienda a los votantes consultar con anticipación su lugar de votación, ya que la distribución de las mesas puede variar respecto de anteriores elecciones locales o provinciales.
Las municipalidades de Jesús María, Colonia Caroya y Sinsacate dieron a conocer la distribución del padrón electoral en las escuelas de cada localidad.
También se puede consultar donde votar en https://www.padron.gob.ar Poniendo el DNI se obtiene la información correspondiente.
Establecimientos habilitados para votar
Jesús María.
- Desde Abaca, Alexis Hernán hasta Becker, Santiago
- Desde Bedia, Celeste Ayelén hasta Carusillo, Jorge Luis
- Desde: Carusillo, Jorge Domingo hasta De la Cruz, María Virginia
- Desde De la Cruz, Mirta Elisa hasta Garay, Camila Roxana
- Desde Garay, Carlos Martín hasta Juris, Zaida Yanina
- Desde Justiniano Benicio, Eliana Mariel hasta Manestar, Mayra Malen
- Desde Mangini, Mónica Andrea hasta Nieva, Luciano Matías
- Desde Nieva, Marcela Fernanda hasta Pinto Di Negri, Ana Claudia
- Desde Pinto Di Negri, Antonella hasta Romeo, Nicolás Alberto
- Desde Romeo, Norma Eleonor hasta Toranzo, Alexis Humberto
- Desde Toranzo, Alicia Noemí hasta Zuruguay, Santiago Iván
Colonia Caroya.
- Desde la A hasta Calderón, Ignacio Hernán
- Desde Calderón, Irma Gladys hasta Díaz, Marcela Andrea
- Desde Díaz, Marcela Silvana hasta Herrera, Alfredo Ramón
- Desde Herrera, Angélica Victoria hasta Montenegro, Sergio Gabriel
- Desde Montenegro, Susana del Valle hasta Quintero, Gerbaudo Alejandro
- Desde Quinteros, Adrián Alejandro hasta Sisterna, Gastón
- Desde Sisterna, Maricel del Carmen hasta la letra Z.
Sinsacate
- Se habilitarán nueve mesas para todo el padrón electoral.
Atención en el Registro Civil
- Sábado 25 de octubre: de 16 a 19.
- Domingo 26 de octubre: de 8:30 a 18.
- Sábado 25 de octubre: de 8 a 18.
- Domingo 26 de octubre: de 8 a 18.
24-10-2025
