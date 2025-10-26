La Libertad Avanza se encamina a un triunfo contundente

En la micro región volvió a rugir el león26 de octubre de 2025
En nuestra zona, con una participación de 65 por ciento, la lista de los candidatos de Javier Milei se impone en Jesús María, Colonia Caroya y Sinsacate.
Toda la zona. Los primeros datos que trascendieron sobre el comportamiento del electorado de nuestra zona en las Elecciones Legislativas Nacionales fueron sobre la concurrencia de ciudadanos a las escuelas habilitadas para votar. En principio, sería del orden del 65 por ciento.
En cuanto a los votos obtenidos por las listas que más expectativa generaban en la polarización de libertarios/peronistas, los candidatos de Javier Milei se impondrían en Jesús María, Colonia Caroya y Sinsacate por sobre los de Provincias Unidas.
En Jesús María habría una tendencia favorable a La Libertad Avanza del orden de 14 puntos, en Colonia Caroya podría duplicarse y en Sinsacate sería aún más amplia.
Habrá que esperar los datos oficiales, pero en principio la segunda “fuerza” sería quienes no fueron a votar, ya que se serían más que los que votaron a Juan Schiaretti y su lista.
Le ganó por 17 puntos a Provincias Unidas, que gobierna en la mayoría de las municipalidades y comunas. En sólo cinco circuitos se impuso Schiaretti.
Todo el Arco Noroeste, una de las zonas más favorecidas por el gobierno de Martín Llaryora, eligió a Provincias Unidas. Las excepciones fueron Ischilín y Totoral, donde sus habitantes optaron por La Libertad Avanza.
