La Libertad Avanza se encamina a un triunfo contundente

Toda la zona. Los primeros datos que trascendieron sobre el comportamiento del electorado de nuestra zona en las Elecciones Legislativas Nacionales fueron sobre la concurrencia de ciudadanos a las escuelas habilitadas para votar. En principio, sería del orden del 65 por ciento.

En cuanto a los votos obtenidos por las listas que más expectativa generaban en la polarización de libertarios/peronistas, los candidatos de Javier Milei se impondrían en Jesús María, Colonia Caroya y Sinsacate por sobre los de Provincias Unidas.

En Jesús María habría una tendencia favorable a La Libertad Avanza del orden de 14 puntos, en Colonia Caroya podría duplicarse y en Sinsacate sería aún más amplia.

Habrá que esperar los datos oficiales, pero en principio la segunda “fuerza” sería quienes no fueron a votar, ya que se serían más que los que votaron a Juan Schiaretti y su lista.

26-10-2025