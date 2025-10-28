Las personas mayores de Colonia Caroya tienen un colectivo a su servicio

Colonia Caroya. La Municipalidad presentó la nueva unidad de transporte para el Complejo de Personas Mayores, financiada por el Presupuesto Participativo de Personas Mayores, implementado por primera vez este año.

El Presupuesto Participativo es una herramienta de participación ciudadana que permite a vecinos proponer, debatir y decidir, de forma voluntaria y democrática, el destino de una parte del presupuesto municipal destinada a proyectos de interés público.

Se presentaron 29 proyectos y unos 3 mil vecinos se involucraron en el proceso de votación de las propuestas elevadas por otros habitantes de la ciudad.

En este contexto, del conjunto de propuestas presentadas en la modalidad de personas mayores, el proyecto que resultó elegido -con 233 votos- fue la propuesta “Viaja Hacia el Encuentro”, que consiste en la adquisición de un minibus destinado al traslado, contención y participación activa de las personas mayores de la ciudad.

La unidad es Mercedes Benz y tiene capacidad para 25 personas.

Será utilizado, principalmente, para el traslado de personas mayores que viven en sectores alejados del centro, desde su vivienda hasta el Complejo de Personas Mayores, donde todas las mañanas se desarrollan actividades para este grupo etario.

El complejo ofrece más de 26 propuestas de educación permanente para personas mayores de 60 años, incluyendo herramientas digitales, actividad física, radio y comunicación, arte, yoga, folklore y más.

Aproximadamente 400 personas mayores participan a diario de estos servicios, que también se desarrollan de manera descentralizada en los barrios Malabrigo y Puesto Viejo y en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, en el Lote XI.

