Ya se vendieron casi 22 mil entradas para el Festival de Doma y Folklore

Las personas mayores de Colonia Caroya tienen un colectivo a su servicio
La unidad de transporte fue comprada a partir de un proyecto presentado mediante el Presupuesto Participativo de Personas Mayores.
Las entradas generales y de platea para la edición 60 se compran en las boleterías del anfiteatro José Hernández, los martes y jueves, de 18 a 21.
Jesús María. El Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María lanzó el 10 de octubre la venta de entradas para su edición 60 y, en menos de tres semanas, se vendieron casi 22 mil.
Hasta el momento, las jornadas con mayor demanda son:
Las entradas generales y de platea para la edición pueden adquirirse en las boleterías del anfiteatro -Cleto Peña 82- los días martes y jueves. de 18 a 21; o a través de www.paseshow.com.ar.
A tener en cuenta:
Del miércoles al viernes, por los Cines Molise pasarán 2.500 estudiantes y, por primera vez, llegará una delegación de Paraguay.
Las salas de cinco años de los jardines precursores Gral. Francisco A. Ortiz de Ocampo y Gendarmería Nacional mostraron sus aprendizajes. Es una propuesta municipal que potencia la innovación pedagógica y el pensamiento lógico.