Ya se vendieron casi 22 mil entradas para el Festival de Doma y Folklore

Jesús María. El Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María lanzó el 10 de octubre la venta de entradas para su edición 60 y, en menos de tres semanas, se vendieron casi 22 mil.

Hasta el momento, las jornadas con mayor demanda son:

1ª. Viernes 16 de enero, encabezado por El Chaqueño Palavecino, El Loco Amato y Los Alonsitos.

2ª. Sábado 17, cuando se presentarán Jorge Rojas, Ahyre, Cazzu y Ulises Bueno.

3ª. Viernes 9, que contará con la presencia de Los Palmeras, Q’ Lokura y el DJ Fer Palacio.

Las entradas generales y de platea para la edición pueden adquirirse en las boleterías del anfiteatro -Cleto Peña 82- los días martes y jueves. de 18 a 21; o a través de www.paseshow.com.ar.

A tener en cuenta:

Niños y niñas de 0 a 4 años ingresan gratuitamente.

Niños y niñas de 5 a 11 años, pagan entrada de menor.

Niños y niñas a partir de 12 años, pagan la entrada general.

Plateas: Abona la entrada, según el valor fijado para cada día, toda persona que ocupe un asiento en esa ubicación del anfiteatro.

Las conservadoras deberán abonar entrada. No pueden ser de más de 34 litros de capacidad y no se permitirá el ingreso con botellas de vidrio.

28-10-2025