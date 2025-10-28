Se larga la 3ª edición del Festival de Cortos Escolares CLACK

Jesús María. Los días 29, 30 y 31 de octubre, en Cines Molise –Centro de Compras Mariano Max- comenzará la tercera edición del Festival CLACK, organizado por el IPEM 294 Jesús María.

Este año participarán más de 2.500 estudiantes de 70 escuelas del Norte cordobés y, por primera vez, representantes de la ciudad de Encarnación, Paraguay, consolidando al Festival como un evento que crece y se proyecta internacionalmente.

El interés por ser parte del mismo fue tal que se habilitó una lista de espera para que nadie se quede afuera de esta experiencia.

Las proyecciones serán de 9 a 14.

La escuela organizadora cuenta con el apoyo de las municipalidades de Jesús María, Colonia Caroya y Sinsacate, de la Agencia Córdoba Joven y los Cines Molise, anfitriones de esta fiesta del cine estudiantil cordobés.

“Hemos encontrado en esta modalidad, en este evento del festival de cortometrajes, que los jóvenes puedan aplicar la oralidad, la escritura, la expresión, la parte artística de su formación educativa; el evento es el resultado final, pero todo el proceso educativo previo es muy importante. (…) La propuesta fue innovar y lo conseguimos”, comentó la directora del IPEM 294, Clarisa Vaccarini.

28-10-2025