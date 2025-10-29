Un conductor con alcoholemia positivo provocó un cuádruple choque

Ocurrió el martes a la noche en el semáforo de Av. San Martín y calle 72 de Colonia Caroya.

SEGURIDAD - POLICIALES29 de octubre de 2025Ariel RoggioAriel Roggio
WhatsApp Image 2025-10-29 at 06.48.20

Un conductor con alcoholemia positivo involucrado en un cuádruple choque en Av. San Martín y calle 76 de Colonia Caroya.

El siniestro ocurrió en la noche del martes en la esquina semaforizada.

Una Fiat Strada conducida por un hombre de 68 años, impactó de atrás contra un vehículo de la misma marca y modelo, guiada por un hombre de 60 años.

Un Fiat 147 y una Renault Sandero que estaban esperando el "verde" también fueron alcanzados por el primer impacto y tuvieron daños materiales.

El servicio de emergencias asistió al conductor del primer rodado con diagnóstico de hipertensión y leve traumatismo en columna dorsal y cervical, sin necesidad de traslado.

El personal de la Guardia Local le realizó control de alcoholemia, arrojando resultado positivo para el conductor mencionado.

Último momento
Te puede interesar
Movil policial

Siete detenidos en Jesús María

SEGURIDAD - POLICIALES05 de octubre de 2025

La mayoría de ellos protagonizó riñas en la vía pública o agredió a efectivos policiales al ser controlados. El restante tenía Orden de Detención. Lo encontraron internado en el Hospital Vicente Agüero.

Síntesis del día