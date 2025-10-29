Un conductor con alcoholemia positivo provocó un cuádruple choque

Un conductor con alcoholemia positivo involucrado en un cuádruple choque en Av. San Martín y calle 76 de Colonia Caroya.

El siniestro ocurrió en la noche del martes en la esquina semaforizada.

Una Fiat Strada conducida por un hombre de 68 años, impactó de atrás contra un vehículo de la misma marca y modelo, guiada por un hombre de 60 años.

Un Fiat 147 y una Renault Sandero que estaban esperando el "verde" también fueron alcanzados por el primer impacto y tuvieron daños materiales.

El servicio de emergencias asistió al conductor del primer rodado con diagnóstico de hipertensión y leve traumatismo en columna dorsal y cervical, sin necesidad de traslado.

El personal de la Guardia Local le realizó control de alcoholemia, arrojando resultado positivo para el conductor mencionado.