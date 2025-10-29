Un conductor con alcoholemia positivo provocó un cuádruple choque
Ocurrió el martes a la noche en el semáforo de Av. San Martín y calle 72 de Colonia Caroya.
Ocurrió el martes a la noche en el semáforo de Av. San Martín y calle 72 de Colonia Caroya.SEGURIDAD - POLICIALES29 de octubre de 2025Ariel Roggio
Un conductor con alcoholemia positivo involucrado en un cuádruple choque en Av. San Martín y calle 76 de Colonia Caroya.
El siniestro ocurrió en la noche del martes en la esquina semaforizada.
Una Fiat Strada conducida por un hombre de 68 años, impactó de atrás contra un vehículo de la misma marca y modelo, guiada por un hombre de 60 años.
Un Fiat 147 y una Renault Sandero que estaban esperando el "verde" también fueron alcanzados por el primer impacto y tuvieron daños materiales.
El servicio de emergencias asistió al conductor del primer rodado con diagnóstico de hipertensión y leve traumatismo en columna dorsal y cervical, sin necesidad de traslado.
El personal de la Guardia Local le realizó control de alcoholemia, arrojando resultado positivo para el conductor mencionado.
Ocurrió el martes a la noche en el semáforo de Av. San Martín y calle 72 de Colonia Caroya.
La unidad de transporte fue comprada a partir de un proyecto presentado mediante el Presupuesto Participativo de Personas Mayores.
Las entradas generales y de platea para la edición 60 se compran en las boleterías del anfiteatro José Hernández, los martes y jueves, de 18 a 21.
Del miércoles al viernes, por los Cines Molise pasarán 2.500 estudiantes y, por primera vez, llegará una delegación de Paraguay.
Las salas de cinco años de los jardines precursores Gral. Francisco A. Ortiz de Ocampo y Gendarmería Nacional mostraron sus aprendizajes. Es una propuesta municipal que potencia la innovación pedagógica y el pensamiento lógico.
Hubo seis aprehendidos en la vía pública y acudieron a tres hechos de tránsito y el incendio de un automóvil.
La mayoría de ellos protagonizó riñas en la vía pública o agredió a efectivos policiales al ser controlados. El restante tenía Orden de Detención. Lo encontraron internado en el Hospital Vicente Agüero.
Ante la denuncia a la Policía, fue busca y aprehendida la agresora. El hecho ocurrió el martes a la noche en el centro de Jesús María.