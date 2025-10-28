Jugada maestra: Jesús María innova con el ajedrez en los Jardines de Infantes

Jesús María. A través del programa de formación docente vinculado a las CLE, la Municipalidad cerró el programa de pre ajedrez en los jardines de infantes precursores Gral. Francisco A. Ortiz de Ocampo y Gendarmería Nacional, reconocidos y seleccionados por el programa.

Durante esta jornada especial, las salas de cinco años compartieron los aprendizajes adquiridos durante el año.

El ajedrez fue mucho más que un juego: se convirtió en una herramienta pedagógica para integrar saberes de distintas áreas.

A través de esta propuesta municipal, los estudiantes fortalecieron habilidades cognitivas como la concentración, el pensamiento lógico y la planificación; pero también trabajaron la expresión oral, la comunicación, la educación digital y la educación física, desarrollando la coordinación, el respeto por las reglas y la toma de decisiones.

Fueron parte de esta experiencia innovadora, cuatro docentes de Nivel Inicial formadas especialmente para incorporar el ajedrez en sus prácticas educativas y consolidar aprendizajes transversales que favorecen la autonomía y la reflexión en el aula.

El taller fue dictado por Sebastián Badía y, en su cierre, coincidió con una experiencia pedagógica organizada por el Ministerio de Educación de la Provincia, que trajo a equipos directivos de Colonia Caroya, Colonia Tirolesa y Unquillo, seleccionados como jardines precursores para el ciclo 2026, con el objetivo de compartir experiencias e intercambiar prácticas educativas.

Con esta propuesta, se reafirma la importancia de acompañar a las instituciones educativas de la ciudad con programas que promuevan la innovación pedagógica, la formación docente continua y el fortalecimiento de los aprendizajes desde la primera infancia.

