Baradero. El pasado fin de semana, el Kartódromo Ramiro Tot de esta ciudad, en la provincia de Buenos Aires, recibió el Evento #9 de la Champion Cup de IAME Series Argentina, correspondiente a la segunda fecha del Play Off. Allí participó, en la clase OKN Junior, Enzo Minicucci Candussi, representante de Jesús María, quien afrontó esta instancia decisiva como uno de los integrantes de la Copa de Oro.

La falta de actividad previa condicionó la preparación del joven volante cordobés. Sin entrenamientos el jueves y con las pruebas del viernes suspendidas por las condiciones climáticas, su primer contacto con la pista fue durante el Happy Hour del sábado. A pesar de ese panorama, logró acercarse rápidamente a los tiempos de referencia y consiguió el quinto puesto en la clasificación, a tres décimas de la punta.

Las mangas mostraron que contaba con ritmo para disputar posiciones de adelante, aunque distintas circunstancias le impidieron concretar ese rendimiento en los resultados: en la primera terminó octavo, con una vuelta menos; y en la segunda, sexto.

En el Sprint quedó fuera de competencia y figuró como no clasificado; pero el domingo, en la Final llegó sexto.

Con 100 puntos acumulados, Minicucci está sexto en la Copa de Oro de OKN Junior. Su clasificación entre los pilotos que disputan esta instancia decisiva refleja el trabajo realizado durante el año y le permite llegar a la última fecha todavía dentro de la lucha por el campeonato, aunque en una situación menos favorable.

La Champion Cup 2026 concluirá el 19 y 20 de diciembre, con el Evento 10 de IAME Series Argentina en el Kartódromo de Ciudad Evita, Buenos Aires, donde se otorgará puntaje doble.

17-11-2026