Bochas lo peleó hasta el final, pero tampoco pudo ganar en Jujuy

San Salvador de Jujuy. Jujuy Básquet se impuso al Bochas Sport Club por 100 a 96, en un partido correspondiente a la sexta fecha de la Conferencia Norte de La Liga Argentina, en el estadio Federación.

Los “cóndores” comenzaron sacando ventaja, pero Bochas no resignó el juego y se mantuvo cerca en el marcador. Con el correr de los minutos, los locales se fueron alejando y cerraron el primer cuarto 34-21.

En el segundo parcial, Jujuy Básquet fue contundente con una transición rápida y logró ampliar la ventaja. Bochas cambió la dinámica y con mayor rotación de juego acortó por momentos el marcador y se fueron al descanso 57-51.

El tercer chico se inauguró con el triple de Guillermo Aliende, el máximo anotador de la noche con 32 puntos, 9 rebotes y 5 asistencias. El base del equipo caroyense estuvo intratable y fue un dolor de cabeza para los jujeños. El del Lote XV siguió creciendo en su juego colectivo y cerró el parcial 78 iguales, luego del triple de Sigel.

En la última parte Jujuy Básquet comenzó marcando diferencias, sin embargo tuvo malas decisiones y le dio chances a Bochas de meterse en partido.

Por momentos repartieron puntos y errores, el cansancio por el desgaste físico comenzó a pasarle factura al Bochas, que había jugado la noche anterior en Salta y el equipo jujeño sumó la segunda victoria.

15-11-2026