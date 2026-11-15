Bochas lo peleó hasta el final, pero tampoco pudo ganar en Jujuy

Los parciales dan cuenta de lo ajustado del resultado: 34-21, 23-30, 21-27 y 22-18. Guillermo Allende estuvo intratable, pero el cansancio del equipo se hizo sentir al final.
DEPORTE15 de noviembre de 2026

San Salvador de Jujuy. Jujuy Básquet se impuso al Bochas Sport Club por 100 a 96, en un partido correspondiente a la sexta fecha de la Conferencia Norte de La Liga Argentina, en el estadio Federación.

Los “cóndores” comenzaron sacando ventaja, pero Bochas no resignó el juego y se mantuvo cerca en el marcador. Con el correr de los minutos, los locales se fueron alejando y cerraron el primer cuarto 34-21.

En el segundo parcial, Jujuy Básquet fue contundente con una transición rápida y logró ampliar la ventaja. Bochas cambió la dinámica y con mayor rotación de juego acortó por momentos el marcador y se fueron al descanso 57-51.

El tercer chico se inauguró con el triple de Guillermo Aliende, el máximo anotador de la noche con 32 puntos, 9 rebotes y 5 asistencias. El base del equipo caroyense estuvo intratable y fue un dolor de cabeza para los jujeños. El del Lote XV siguió creciendo en su juego colectivo y cerró el parcial 78 iguales, luego del triple de Sigel.

En la última parte Jujuy Básquet comenzó marcando diferencias, sin embargo tuvo malas decisiones y le dio chances a Bochas de meterse en partido.

Por momentos repartieron puntos y errores, el cansancio por el desgaste físico comenzó a pasarle factura al Bochas, que había jugado la noche anterior en Salta y el equipo jujeño sumó la segunda victoria.

15-11-2026

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