Colonia Caroya. La Municipalidad invita a un taller sobre “La importancia del rol del personal de cuidado hacia las personas mayores”.

Habrá dos turnos para optar: miércoles 18, a las 18, o jueves 19, a las 9.

La capacitación estará a cargo del Dr. Carlos Romano, especialista en Geriatría y Gerontología, y se desarrollará en el Complejo de Personas Mayores (Calle 50 Norte al 140).

La actividad es organizada por GIRAPAN, el equipo interdisciplinario de la Municipalidad que regula residencias de larga estadía y está dirigido a personal que trabaja en residencia de larga estadía, auxiliares o asistentes gerontológicos y personas abocadas al cuidado de personas mayores.

Los interesados pueden inscribirse gratuitamente en el siguiente enlace https://forms.gle/B6sHxu59SE5i1MXH7 ó llamar al 461182.

17-11-2026