Jesús María. La Municipalidad presenta “Circuito Azul”, una campaña de acceso a controles médicos para la detección temprana del cáncer de próstata y el registro de factores de riesgo cardiovasculares.

La iniciativa busca concientizar sobre el cuidado integral de la salud masculina, frente a las barreras culturales que muchas veces alejan a los varones de las consultas médicas.

El “Circuito Azul” se desarrollará del 18 al 30 de noviembre en los CAPS municipales, mediante turnos protegidos para garantizar el acceso a la atención.

La campaña está destinada a:

Varones mayores de 50 años que no presenten antecedentes personales de cáncer de próstata.

Varones mayores de 40 años que cuenten con antecedentes familiares directos (padre, hermanos) de cáncer de próstata.

Personas de cualquier edad que presenten sintomatología urinaria obstructiva baja, tales como dificultad para orinar, aumento de las micciones nocturnas (nicturia), hematuria o dolor pélvico.

Cada paciente recibirá una evaluación integral que incluirá controles esenciales, análisis de laboratorio y diagnóstico por imágenes. Con resultados en mano, podrá asistir a una segunda consulta presencial con el médico clínico.

17-11-2026