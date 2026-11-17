Jesús María pone en marcha el Circuito Azul
Jesús María. La Municipalidad presenta “Circuito Azul”, una campaña de acceso a controles médicos para la detección temprana del cáncer de próstata y el registro de factores de riesgo cardiovasculares.
La iniciativa busca concientizar sobre el cuidado integral de la salud masculina, frente a las barreras culturales que muchas veces alejan a los varones de las consultas médicas.
El “Circuito Azul” se desarrollará del 18 al 30 de noviembre en los CAPS municipales, mediante turnos protegidos para garantizar el acceso a la atención.
La campaña está destinada a:
- Varones mayores de 50 años que no presenten antecedentes personales de cáncer de próstata.
- Varones mayores de 40 años que cuenten con antecedentes familiares directos (padre, hermanos) de cáncer de próstata.
- Personas de cualquier edad que presenten sintomatología urinaria obstructiva baja, tales como dificultad para orinar, aumento de las micciones nocturnas (nicturia), hematuria o dolor pélvico.
Cada paciente recibirá una evaluación integral que incluirá controles esenciales, análisis de laboratorio y diagnóstico por imágenes. Con resultados en mano, podrá asistir a una segunda consulta presencial con el médico clínico.
17-11-2026