Colonia Caroya. En el marco de la campaña de prevención del dengue, la Municipalidad anunció un plan especial de descacharrado en toda la zona urbana de la ciudad.

El cronograma será de tres días –uno por cada sector- y los camiones recolectarán elementos que detallamos a continuación: neumáticos viejos, baldes, palanganas, macetas rotas, botellas, latas, plásticos, frascos en desuso y todo recipiente que pueda acumular agua.

Se pide, expresamente, no sacar a la calle la chatarra voluminosa -heladeras, lavarropas, cocinas o muebles-, escombros ni restos de poda.

Miércoles 18 de noviembre, de 8 a 14: en Zona Urbana Sur.

Jueves 19 de noviembre, de 8 a 14: en Zona Urbana Norte.

Viernes 20 de noviembre, de 8 a 12: en la Zona Oeste.

17-11-2026