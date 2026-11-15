Se jugó parcialmente la fecha 14 del Clausura de la Liga Regional Colón

Toda la zona. Este fin de semana se jugó la 14ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Regional Colón “Gastón Oller”.

La actividad de Interzonales anunciada por la Liga Regional Colón incluyó un solo partido en la microrregión, en la cancha de A.A. Falucho.

Resultados de Primera División

Sp. Tirolesa 8 - Alem 0

Sp. Forchieri 5 - Bochas Sport Club 1

Quirquinchos Verdes 3 - Juventud Agraria Colón 1

Quilmes 1 - Alianza 1

Parque Guerrero 1 - Colón de Villa del Totoral 2

Santa Elena 1 - Dep. Colón 0

Jockey - Independiente

Mi Granja 1 - 2 de Abril 1

A.A. Falucho 5 - San Cayetano 1

Las posiciones en la Zona Norte son encabezadas por Deportivo Colón, con 29, seguido de Colón de Villa del Totoral, con 26, y Alianza, que suma 22.

En la Zona Sur lidera Sp. Forchieri, con 29, escoltado por Sp. Tirolesa, con 26 y hay dos terceros con 245 unidades: Quirquinchos Verdes y Santa Elena.

15-11-2026