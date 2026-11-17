Colonia Caroya. La Municipalidad avanza en la etapa final de la segunda fase de extensión de la red de gas natural en el Parque Industrial de la ciudad, una obra estratégica destinada a potenciar la infraestructura y el desarrollo productivo local.

El proyecto completo comprende el tendido de 2.600 m. lineales de cañería y permitirá llevar este servicio esencial a un total de 78 lotes.

El alcance de los trabajos beneficia tanto a las parcelas radicadas dentro del predio industrial como a las ubicadas a la vera de la Ruta Nacional 9, en el tramo comprendido entre Súper Mami y LAC.

Con la culminación de esta etapa, se busca brindar mejores condiciones operativas y competitividad a las empresas y emprendimientos instalados en el sector, acompañando el crecimiento sostenido de la actividad económica de la región.

17-11-2026