Salta Básquet fue Infernal para el Bochas

Salta. “Los Infernales” volvieron a festejar ante su gente y ratificaron su gran momento en la Liga Argentina de Básquet. En una noche de mucha intensidad y ante un Bochas Sport Club que presentó una dura oposición, Salta Basket ganó 88 a 73, consiguió su quinta victoria consecutiva y se consolidó en lo más alto de las posiciones de la Conferencia Norte.

El encuentro comenzó favorable para el conjunto salteño, que logró cerrar el primer cuarto arriba por 23 a 16.

Sin embargo, desde el segundo período, los caroyenses comenzaron a encontrar respuestas y emparejaron el desarrollo del juego.

Bochas complicó al local y consiguió que el primer tiempo finalizara con una mínima ventaja para Salta Basket: 44-43.

En la segunda mitad, “Los Infernales” demostraron paciencia, concentración y capacidad de reacción.

Bochas nunca bajó los brazos. Con intensidad, transiciones rápidas y una defensa exigente, intentó mantenerse en partido hasta el final. No obstante, Salta encontró respuestas en los momentos decisivos y comenzó a marcar diferencias en el cierre del tercer cuarto.

En el último período, el conjunto salteño aprovechó algunos errores de los del Lote XV y amplió la distancia en el marcador.

Con este resultado, Salta Basket atraviesa un comienzo de competencia histórico, con cinco triunfos consecutivos y el liderazgo de la Conferencia Norte.

15-11-2026