Córdoba. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, a través de la Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI), junto a la Bolsa de Cereales de Córdoba (BCCBA) firmaron un convenio de cooperación técnica para fortalecer el intercambio de información de sus redes hidrometeorológicas, es decir, las estaciones que miden lluvias, temperatura y otras variables del clima y del agua en todo el territorio provincial.

El trabajo conjunto busca potenciar los estudios técnicos, el seguimiento de “El Niño” y la evaluación de escenarios climáticos, generando información clave para la gestión de los recursos hídricos y el análisis de los riesgos que impactan en la producción y en la población.

El fenómeno climático, que alterna períodos de lluvias abundantes y de sequía, es el primer foco de este acuerdo. Sin embargo, la cooperación tiene un horizonte de largo plazo y no se limitará a ese evento climático.

El presidente de la APRHI, Guillermo Vilchez, y la presidenta de la BCCBA, Laura Passerini, encabezaron la firma del acuerdo, que permitirá a ambas instituciones acceder de manera recíproca y sistemática a los datos de sus estaciones de monitoreo, tanto a las mediciones actuales como a los registros históricos.

Entre las líneas de trabajo previstas se encuentran el análisis de precipitaciones, la identificación de comportamientos fuera de lo habitual en el clima, la evaluación de sequías y excesos hídricos, y la ampliación de la cobertura territorial de las mediciones. También se contemplan instancias de capacitación e intercambio de metodologías entre los equipos técnicos de ambas instituciones.

Cómo funcionará el acuerdo

El intercambio de información se realizará a través de sistemas digitales y, a partir de los datos obtenidos, se elaborarán informes técnicos que servirán de base para la planificación y la toma de decisiones.

Para coordinar la puesta en marcha del acuerdo y realizar su seguimiento, se conformará una Mesa Técnica integrada por representantes de ambos organismos.

Al sumar los datos de las dos redes, la Provincia y la BCCBA contarán con información más completa y representativa de lo que ocurre en cada región, lo que permitirá elaborar estudios, mapas, pronósticos e informes con mayor precisión.

17-11-2026